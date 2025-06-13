Кімнатні квіти для самих зайнятих: 5 рослин, які легко переживуть тривалу посуху

Які кімнатні рослини не треба часто поливати / © pixabay.com

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Якщо хочеться мати вдома зелений куточок, але немає часу на щоденний полив і догляд за квітами, вихід є. Адже існує чимало кімнатних рослин, які не потребують постійної уваги. Вони чудово почуваються навіть тоді, коли про них забувають на два-три тижні. Розповідаємо, посилаючись на ресурс zaxid.net, які є найстійкіші кімнатні квіти, що не зав’януть навіть після тривалої посухи.

Заміокулькас

Ця стильна яскрава рослина ідеально підходить для офісних приміщень і зайнятих людей. Заміокулькас накопичує вологу в коренях, тому йому не страшні навіть кілька тижнів без поливу. Рослина невибаглива у догляді і не потребує якихось спеціальних умов для зростання та розвитку, добре витримує яскраве сонце і напівтінь. Її не треба часто підживлювати, а поливати необхідно лише після повного висихання ґрунту. Варто знати, що заміокулькас не можна заливати, бо рослина загине.

Сансев’єрія чи «тещин язик»

Ця рослина справжній титан, вона не боїться нічого. Адже легко адаптується до сухого повітря, тіні, відсутності поливу та температурних коливань. Це ідеальний варіант для офісних приміщень та спалень, бо прекрасно очищує повітря від шкідливих речовин. Сансев’єрію треба поливати раз на 2-3 тижні, цього буде досить, щоб квітка гарно росла і розвивалася. А взимку рослині вистачить кількох ложок води на місяць.

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Сциндапсус

Ця гарна в’юнка рослина неодмінно вибачить вам забуті поливи. Вона легко витримує затінення, сухість і палюче сонце. Квітка добре росте в підвісних горщиках та на полицях. Може жити за відсутності сонця й за штучного освітлення. Якщо сциндапсус раптом зав’яне, його треба полити і він знову оживе. Це ідеальний варіант для декору кухні, ванної кімнати та офісу.

Хлорофітум

Ця кімнатна рослина виживає в найнесприятливіших умовах. Хлорофітум не лише невибагливий у догляді, а ще неймовірно корисний. Він очищує повітря, запобігає накопиченню пилу на поверхнях і легко розмножується. Рослина здатна пережити брак світла, найлютішу спеку та рясний полив. Хлорофітум ідеальний для підвіконня або підвісного кашпо. У квартирах зі слабкою вентиляцією буде справжнім порятунком, адже здатен очищувати повітря та насичувати його киснем.

Аспідістра

Ця витривала й невибаглива кімнатна рослина може жити там, де жодна інша не виживе. Не боїться ані протягів, ані затінку, ані сухого повітря. Її треба поливати раз на 14 днів, цього буде досить. Найкраще тримати квітку у ванній кімнаті чи коридорі. Завдяки вмісту заспокійливих природних сполук, аспідістра здатна зменшувати напруження і дарувати спокій.