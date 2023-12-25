Кімнатні рослини для спокою та жіночого щастя: піднімають настрій, знімають стрес і головний біль

Домашні квіти, які позитивно впливають на психічне здоров’я: кожна господиня повинна мати хоч одну таку квітку у себе на підвіконні.
Деякі з кімнатних рослин здатні не лише милувати око своєю красою. Вони також уміють піднімати настрій та допомагають позбутися тривожних станів. А ще, згідно народних прикмет, приносять дівчатам щастя в особистому житті. Розповідаємо, які кімнатні квіти вкрай позитивно впливають емоційне самопочуття людей.
Які кімнатні квіти допомагають позбутися стресу
- Сансев’єрія. Цю рослину ще називають «тещин язик». Вона прекрасно очищує повітря в помешканні і виробляє багато кисню. Тому ця домашня квітка допомагає мешканцям будинку легко дихати і міцно спати. А якісний сон, як відомо, покращує загальне самопочуття і підвищує настрій.
- Спатифілум або «жіноче щастя». Ця кімнатна рослина очищає повітря від токсинів, не дозволяючи їм потрапити до організму людини. А флористи її рекомендують усім, хто хоче мати вдома спокійну та позитивну енергетику. Так як рослина очищає повітря від толуолу та ксилолу, що можуть стати причиною стресу. А ще за народними прикметами спатифілум допомагає незаміжнім дівчатам знайти справжнє кохання. Заміжнім жінкам квітка допомагає зберегти сімейне щастя та родинний затишок. А тим, хто хоче мати діток, «жіноче щастя» допоможе здійснити свою мрію.
- Лаванда. Напевно, ця рослина всім відома своїм розслаблюючим та заспокійливим ефектом. Неврологи рекомендують тримати квітку в домі, щоб стабілізувати свій настрій та зменшити рівень тривоги. Також лаванда має протисудомні та знеболювальні властивості, тому буде корисною тим, хто страждає на головний біль.
- Хризантема. Ця квітка має свіжий різкуватий запах, завдяки чому здатна поліпшувати настрій мешканцям будинку. Оскільки вона містить таку саму хімічну сполуку, як евкаліпт. Тому також має лікувальні властивості та покращує пам’ять.
- Жасмин. Цю рослину використовують у медицині в терапевтичних цілях, а також у парфумерії. Медики рекомендують тримати її в домі, оскільки ця рослина здатна бадьорити, знижуючи втому, кров’яний тиск, також рослина знімає агресію. Якщо в родині є ті, хто страждає на панічні атаки, депресії та безсоння, жасмин обов’язково повинен бути на підвіконні.
- М’ята. Ця цілюща рослина має безліч корисних властивостей. Її використовують для лікування, приготування страв, для декорування та ароматизації повітря. Тим, хто має проблеми з пам’яттю та концентрацією уваги, треба обов’язково вживати м’яту у їжу, пити з неї корисний чай. Цю рослину необхідно мати в домі тим людям, які мають проблему хронічної втоми.
- Алое. Це ще одна із найкорисніших рослин для здоров’я людини. Її використовують як в терапевтичних цілях, так і для косметологічних процедур. А ще вона має розслаблюючу та снодійну властивості, тому сприяє глибокому і міцному сну, знижуючи рівень стресу й тривожних станів.
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