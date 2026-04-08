Кімнатні рослини для дому з котами і собаками: що не зашкодить улюбленцям

Власникам котів і собак радять уважно переглянути вибір кімнатних рослин у своїх домівках, адже деякі з них можуть бути небезпечними для тварин. Альтернативою є нетоксичні види, які дозволяють зберегти затишок і водночас не нашкодити улюбленцям.

Про це повідомило видання Express.

За словами експерта Ніка Вуда, кімнатні рослини можуть покращувати мікроклімат і вигляд оселі, однак власникам домашніх тварин варто обирати лише безпечні варіанти. Він наголошує: навіть випадкове поїдання листя деяких рослин може становити ризик для котів і собак.

Серед рекомендованих варіантів — африканська фіалка, яка добре цвіте за достатнього освітлення і не є токсичною для тварин. Також безпечними вважаються бостонська папороть і парлор пальма — невибагливі рослини, які добре ростуть у домашніх умовах.

До переліку входить і калатея — декоративна рослина з яскравим листям, що потребує м’якої води та помірної вологості ґрунту. Ще один варіант — карликова гірська пальма, яка може рости навіть у затінених місцях і не потребує частого поливу.

Експерт також радить звернути увагу на китайську грошову рослину, яка полюбляє непряме світло, а також на маранту, відому як «молитовна рослина», що добре почувається за високої вологості.

Серед популярних і безпечних варіантів — орхідея фаленопсис, яка не потребує складного догляду та може цвісти двічі на рік.

Також у списку — павутинна рослина, відома своєю витривалістю, і гіпоестес — декоративна рослина з яскраво-плямистим листям, яка додає кольору інтер’єру та добре росте за яскравого непрямого світла.

