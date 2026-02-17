Кімнатні рослини з насіння: 6 видів, що які легко виростити вдома

Колеус

Вирощування кімнатних рослин із насіння — простий спосіб розширити домашню колекцію й долучитися до процесу від першої хвилини. Експерти зазначають, що деякі популярні види чудово проростають у домашніх умовах та підходять навіть новачкам. Нижче — шість рослин, які найкраще проявляють себе при вирощуванні з насіння.

Про це повідомило видання martha stewart.

Колеус

Колеуси вирізняються яскравим строкатим листям та швидким стартом розвитку. За належної вологості їхнє насіння сходить менш ніж за два тижні. Хоча рослині не потрібне пряме сонце, багато світла допомагає зберегти насиченість кольорів. Викладачка садівництва Робін Тротт радить звернути увагу на сорти «Веселка», «Чарівник» і «Чорний дракон».

Спаржева папороть

Декоративна спаржева папороть легко пристосовується до умов у приміщенні та не потребує складного догляду. Насіння перед висаджуванням замочують на ніч, а проростання може тривати більше місяця. Головне — підтримувати вологість ґрунту.

Павутинна рослина

Павутинна рослина легко розмножується «дітками», але добре росте і з насіння. Його висівають на глибину близько 1,2 см і забезпечують яскраве непряме світло. Дорослі рослини невибагливі й добре почуваються навіть за недостатньої освітленості.

Бегонія

Вирощування бегоній із насіння відкриває доступ до ширшого вибору сортів. Під час проростання потрібне яскраве пряме освітлення — підійдуть східні або західні вікна, можливе також підсвічування. Насіння не заглиблюють у землю і підтримують стабільну вологість. Авторка Енід Оффолтер наголошує: нестача світла або вологи — найчастіша причина невдалого вирощування.

Гіпоестес

Ця декоративна рослина швидко проростає та добре розвивається за умови яскравого непрямого світла. Насіння не присипають ґрунтом, адже для проростання йому потрібне світло. Тротт зазначає: рослина в горошок підходить тим, хто хоче яскравий акцент у домашній колекції.

Котяча трава

Найпростіший варіант для тих, хто хоче швидкого результату. Насіння злакових культур — вівса, пшениці або ячменю — проростає за кілька днів і не вимагає складного догляду. Котяча трава добре виглядає вдома та стане приємним бонусом для домашніх улюбленців.

Нагадаємо, садівник поділився добіркою з семи кімнатних рослин, які добре почуваються в різних умовах освітлення та поливу. Серед них — варіант, який майже неможливо знищити.