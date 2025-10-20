Кімнатні рослини засяють: секрети, як очищати листя, щоб вони дихали, а пил не осідав

Чим протерти листя кімнатних рослин / © unsplash.com

Регулярне очищення листя повертає рослинам не лише естетичну привабливість, а й життєво важливі функції.

Чисті листові пластини забезпечують безперешкодний доступ сонячного світла, необхідного для фотосинтезу. Рослина активніше поглинає вуглекислий газ і виробляє кисень, покращуючи мікроклімат у всій кімнаті.

Для очищення щільного глянцевого листя, наприклад фікуса чи монстери, найкраще підходить м’яка тканина з мікрофібри або фланелі. Її слід трохи змочити теплою чистою водою, після чого обережно підтримувати лист однією рукою, а іншою протирати його від основи до кінчика.

Такий спосіб ефективно видаляє пил, не пошкоджуючи захисний восковий шар на поверхні листка.

Рослини з опушеним або бархатистим листям, як фіалки чи глоксинії, не варто протирати тканиною. Для них краще використовувати м’яку косметичну кисть або невелику широку малярну кисточку, якою обережно змахують пил. Сильні забруднення можна видалити слабким потоком прохолодного повітря з фена.

Раз на місяць корисно влаштовувати рослинам теплий гігієнічний душ, попередньо накривши ґрунт у горщику поліетиленом. Потік води змиває пил з важкодоступних місць та пазух листя, де часто ховаються шкідники. Після душу рослину залишають у ванній для повного стікання води та природного висихання.