Кінець липня, а качанів ще немає: чим обробити капусту, щоб виросли гігантські головки

Що робити, якщо не зав’язалися качани капусти / © Pixabay

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Якщо вже кінець липня, а капуста на грядці досі не зав’язує качани, не варто панікувати. Є дієвий спосіб змусити рослину активно рости й формувати великі щільні головки. Варто лише застосувати правильне підживлення та трохи змінити догляд за культурою. Про це пише ресурс «Добрі Новини».

Що зробити, щоб швидко зав’язалися качани

Іноді капуста нарощує багато листя, але качани не з’являються. У цьому випадку можна створити для культури стресову ситуацію. Почніть із рясного поливу, під кожен кущ виливайте по 10–12 літрів води. Поливайте двічі на тиждень у вечірній час. Важливо не надто зволожувати ґрунт, така тимчасова посуха стимулюватиме капусту формувати качани.

Щоб підсилити ефект, замініть азотні добрива на мінеральні й органічні. Експерти радять такі підживлення:

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суперфосфат — 40 г на 10 літрів води;

калійна сіль — 20 г;

деревна зола — 500 г.

Це допоможе зміцнити рослину та перенаправити її енергію на формування качана.

Механічна стимуляція капусти — це ще один ефективний спосіб. Видаліть кілька нижніх листків та обережно натисніть на центр капустяної розетки. Повторіть процедуру через 5 днів. Також чергуйте температуру поливу: вранці поливайте прохолодною водою, а ввечері — теплою.

Завдяки цим методам капуста за три тижні може сформувати качани вагою до 10 кг, навіть якщо вона раніше суттєво відставала в рості. Підживлення й обробку можна продовжувати до середини серпня, це жодним чином не нашкодить культурі.

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