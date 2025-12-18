Кінолог б’є на сполох: один різдвяний декор може нашкодити вашій собаці

Новорічна ялинка / © pixabay.com

Досвідчений кінолог закликала власників домашніх тварин звернути особливу увагу на безпеку собак під час різдвяних свят і прибрати з осель один небезпечний предмет. Йдеться про шоколадні прикраси та солодощі, які часто з’являються в домівках у грудні.

Про це повідомило видання Express.

Дресувальниця Аманда наголосила: святкові декорації можуть виглядати привабливо для людей, але для тварин вони часто стають джерелом ризику. Особливо це стосується різдвяної ялинки, яку собаки, зокрема цуценята, сприймають як нову іграшку.

За словами кінолога, ялинка з прикрасами може становити приховану небезпеку. Вона радить розміщувати крихкі іграшки якомога вище, обмежувати доступ тварин до ялинки в перші дні та уважно стежити за поведінкою собаки, доки новизна не зникне. Окремо Аманда закликає повністю відмовитися від шоколадних прикрас.

Кінолог пояснила, що шоколад містить теобромін — речовину, токсичну для собак. Чим вищий вміст какао, тим серйознішу загрозу він становить. Якщо тварина випадково з’їла шоколад, необхідно негайно звернутися до ветеринара. Рівень небезпеки залежить від розміру собаки, виду шоколаду та з’їденої кількості.

Окрім шоколаду, фахівці застерігають і від інших святкових небезпек. Собакам можуть нашкодити деякі різдвяні страви, зокрема родзинки, цибуля та алкоголь. Потенційну загрозу становлять також мішура, кульки, гірлянди й прикраси із солоного тіста, які можуть спричинити травми або непрохідність кишківника. Токсичними для тварин є й традиційні різдвяні рослини — падуб, омела та плющ.

Кінологи та ветеринари також нагадують, що зміни у звичному розпорядку дня та велика кількість гостей можуть викликати у собак стрес. У разі будь-яких підозрілих симптомів або погіршення самопочуття тварини фахівці радять не зволікати й звертатися за професійною ветеринарною допомогою.

