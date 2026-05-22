Кінолог чесно зізнався, чому ніколи не завів би собаку популярної породи

Собачий біхевіорист Вілл Атертон поділився своєю думкою про спанієлів та пояснив, чому не рекомендував би цю породу для більшості зайнятих сімей. Його коментарі викликали активне обговорення серед користувачів соцмереж.

Про це повідомило видання Express.

Кінолог регулярно ділиться порадами щодо вибору собак відповідно до способу життя власників. В одному зі своїх популярних відео він відповів користувачу, який запитав: «Чому ти так ненавидиш спанієлів?». У відповідь Атертон наголосив, що це зовсім не так. За його словами, він дуже любить спанієлів і так само не ненавидить хаскі, хоча саме така думка часто з’являється у користувачів Мережі.

Відео, у якому кінолог пояснив свою позицію, набрало понад 1,4 мільйона переглядів. У ньому він розповів, що йому подобається працювати зі спанієлями в полі та спостерігати за тим, як вони полюють.

«Одна з речей, яка мені подобається у світі собак найбільше, це коли я виходжу на прогулянку з дядьком Саллі (так звати його собаку, — Ред.) і ми тренуємося в полі, займаючись полюванням, і ти бачиш, як спанієль б’є дичину, пробирається крізь густий верес та живоплоти, опустивши носа, розбивається на чверті та чудово полює», — сказав він.

Водночас Атертон наголосив, що енергійність спанієлів може стати проблемою у звичайному сімейному домі.

«Проблема полягає в тому, що коли ви приносите таку енергію в гамірний сімейний дім, вона рідко добре поєднується», — пояснив кінолог.

Він також зазначив, що така порода не дуже добре поєднувалася б із його власним способом життя та родиною через надмірну активність собак.

Частина користувачів підтримала думку фахівця. Один із коментаторів написав, що має двох спанієлів і повністю погоджується з його словами. Інший користувач розповів, що їхній спрингер-спанієль потребує великої залученості та багато бігає разом із власником.

Водночас інші власники собак заявили, що мають спокійних кокер-спанієлів, які добре вписалися в домашнє життя.

Експерти Dogs R Dogs також зазначають, що спанієлі можуть бути хорошими домашніми улюбленцями за умови правильного навчання від самого початку.

Фахівці наголошують, що спанієлів розводили для полювання та апортування, тому їхні природні інстинкти не зникають у домашньому середовищі. Без належного дресирування високий рівень енергії та рішучості може призводити до проблем із поведінкою.

Також експерти зазначають, що багато власників недооцінюють, скільки уваги потрібно спанієлям для того, щоб навчитися заспокоюватися.

«Головне, чого потрібно навчити спанієля, це отримувати задоволення від нічогонероблення», — пояснили фахівці.

