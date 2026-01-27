ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
2 хв

Кінолог попередив: утримання собаки цієї породи в сім’ї з дітьми може бути помилкою

Деякі собаки мають підвищений рівень напруги, сильні охоронні або пастуші інстинкти й потребують впевненого, досвідченого власника.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кавказька вівчарка

Кавказька вівчарка / © Credits

Кінолог Вілл Атертон назвав породи собак, яких він не радив би заводити у сім’ях із маленькими дітьми. За його словами, вибір домашнього улюбленця має ґрунтуватися не на зовнішності чи моді, а на характері тварини та її здатності адаптуватися до шумного й непередбачуваного сімейного побуту.

Про це повідомило видання Express.

Атертон звертає увагу: далеко не кожна порода однаково комфортно почувається в родині з дітьми. Деякі собаки мають підвищений рівень напруги, сильні охоронні або пастуші інстинкти й потребують впевненого, досвідченого власника. У таких умовах їм значно краще жити в спокійному середовищі або поруч із людьми, які чітко розуміють особливості їхньої поведінки.

Окремо кінолог не радить заводити кавказьку вівчарку. Він пояснює, що це масивна й надзвичайно сильна сторожова порода, створена для захисту отар від великих хижаків — ведмедів і вовків. Через потужні інстинкти та незалежний характер такі собаки, за його словами, рідко підходять для ролі домашніх улюбленців, особливо якщо в сім’ї є діти.

Сумніви Атертон висловив і щодо популярних кокер- та спрінгер-спанієлів. Він визнав, що захоплюється їхньою роботою в полі, але зауважив: удома такий рівень енергії може стати випробуванням. На його думку, для сімейного життя більше підходить собака, здатна швидко заспокоюватися і легко «перемикатися».

До списку порід, які кінолог не радить новачкам, потрапив і сибірський хаскі. Атертон зізнався, що вже мав такого собаку, однак повторювати цей досвід більше не планує.

Ці заяви спричинили активні обговорення в соцмережах. Одні власники не погодилися з оцінками дресирувальника, наголошуючи, що за належного виховання та достатніх фізичних навантажень навіть дуже активні породи можуть бути спокійними вдома. Водночас інші, зокрема власники хаскі, підтримали його позицію, визнавши: для недосвідчених господарів такі собаки справді можуть стати серйозним випробуванням.

Нагадаємо, деякі породи собак значно частіше нищать меблі та взуття, ніж інші. Ветеринари пояснили, чому жування є нормальною поведінкою та як уникнути руйнувань у домі.

Дата публікації
Кількість переглядів
355
Наступна публікація

