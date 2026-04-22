Кінологи назвали 5 причин, чому вам не варто заводити собаку

Собака / © pexels.com

Реклама

Собаку часто уявляють як ідеального друга та компаньйона, однак утримання домашнього улюбленця вимагає часу, терпіння та готовності змінювати свій спосіб життя. Експерти-кінологи наголошують: перш ніж заводити собаку, важливо замислитися не лише над вибором породи, а й чесно оцінити власні можливості.

Про це повідомили експерти кінологічної організації Dogs Trust, передає видання Express.

Експерти назвали п’ять причин, через які людина може бути не готовою до такого кроку.

Реклама

Насамперед ідеться про брак часу на вигул. Собаку не можна залишати самого вдома на багато годин, адже йому потрібно не лише справити природні потреби, а й отримувати фізичне та емоційне навантаження. За даними ветеринарної благодійної організації PDSA, більшості собак потрібно від однієї до двох годин фізичної активності щодня. Зазвичай це одна або дві прогулянки: активна, щоб витратити енергію, і спокійна — щоб тварина могла досліджувати навколишній світ, нюхати та отримувати ментальну стимуляцію.

Друга причина — небажання або неможливість планувати своє життя з урахуванням собаки. У Dogs Trust наголошують: із появою улюбленця спонтанні поїздки, раптові відпустки чи тривалі відлучення стають складнішими. У таких випадках доведеться або брати тварину із собою, або заздалегідь шукати людину чи сервіс для догляду. Якщо спосіб життя людини передбачає часті справи, куди собаку взяти не можна, варто замислитися, чи готова вона змінити свій графік.

Третя причина — нестача терпіння. Незалежно від того, чи це цуценя, чи дорослий собака, тварині потрібен час для адаптації до нового дому. Власнику доведеться приділяти увагу привчанню до туалету, правилам поведінки, навчанню залишатися наодинці та базовому дресируванню. Експерти наголошують, що прогрес не завжди буває швидким, а інколи може знадобитися допомога професійного кінолога.

Четверта причина — небажання брати довгострокові зобов’язання. У Dogs Trust нагадують, що собака — це відповідальність на роки. Перед тим як заводити улюбленця, важливо подумати, чи вписується він у майбутні плани людини.

Реклама

П’ята причина — наявність інших домашніх тварин. Якщо вдома вже живе кішка чи інший улюбленець, важливо врахувати їхній характер і реакцію на нового мешканця. За даними Guide Dogs, кішки та собаки можуть жити разом мирно, але це залежить від особливостей тварин, умов у домі та правильного знайомства. Експерти радять спочатку тримати їх окремо, щоб вони звикли до запаху одне одного, а потім проводити короткі контрольовані зустрічі: собаку — на повідку, кішку — на волі. Важливо заохочувати спокійну поведінку та не залишати тварин без нагляду, доки вони не звикнуть одна до одної.

