Киньте шматок фольги в окріп — результат вас точно втішить: як цей трюк допоможе приладдю на кухні

Столове приладдя також потребує правильного догляду, щоб залишатися завжди блискучим і чистим.

Щоденне використання ложок, ножів та виделок призводить до того, що з часом вони всі стають тьмяними, матовими, втрачають свій блиск.

Якщо ви таке помітили на своєму кухонному приладді, це означає, що його настав час добре почистити. Це можна зробити дуже швидко і просто, якщо використати один цікавий лайфгак.

За допомогою простого трюку з фольгою та окропом ви змусите виделки та ложки сяяти так, наче вони щойно з магазину. Все, що вам потрібно взяти:

харчова алюмінієва фольга;

вода;

харчова сода;

цукор.

Що потрібно робити, щоб швидко очистити кухонне приладдя? Виявляється, все дуже просто.

Візьміть кілька шматочків алюмінієвої фольги і зімніть їх. Додайте у воду цукор і харчову соду, ретельно перемішайте і поставте на вогонь. Коли рідина закипить, киньте туди фольгу і не забудьте покласти столове приладдя, яке потрібно очистити. Проваріть кілька хвилин, потім дістаньте з води і витріть насухо. Ви одразу побачите, що виделки, ножі та ложки стали чистими і блискучими.

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