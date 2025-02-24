Киньте три шматочки в чайник – і накип зникне, неначе й не було: корисні поради

Накип на чайнику з’являється через жорстку водопровідну воду, яку повільно вбирає прилад. Однак є легкі способи, щоб швидко й надовго позбутися цієї проблеми.

Експерти з безпеки харчування попереджають, що накип може спричинити появу карієсу, остеохондроз, подагру та навіть сечокам'яну хворобу. Щоб не допустити негативних наслідків для здоров’я, треба регулярно чистити чайник від цього нальоту, що містить у своєму складі небезпечний карбонат кальцію.

Як очистити чайник від накипу: найкращі та найлегші способи

Лимон. Накип у чайнику негативно позначається на якості напоїв, що готуються, тому регулярне чищення приладу вкрай важливе. Існує безпечний спосіб для видалення вапняного нальоту, який не зашкодить здоров’ю і на відмінно впорається з проблемою. Треба взяти половинку лимона, розрізати на три шматочки, кинути в чайник і залити водою. Поставте чайник на вогонь і доведіть до кипіння, потім дайте охолонути. Після цього знову закип'ятіть воду в чайнику – і наліт зникне, наче й не було.

Накип у чайнику негативно позначається на якості напоїв, що готуються, тому регулярне чищення приладу вкрай важливе. Існує безпечний спосіб для видалення вапняного нальоту, який не зашкодить здоров’ю і на відмінно впорається з проблемою. Треба взяти половинку лимона, розрізати на три шматочки, кинути в чайник і залити водою. Поставте чайник на вогонь і доведіть до кипіння, потім дайте охолонути. Після цього знову закип'ятіть воду в чайнику – і наліт зникне, наче й не було. Оцет підходить для пластикових, скляних і металевих чайників. Експерти не рекомендують використовувати цей метод для очищення електрочайників, бо оцет надто агресивний для такого приладу. На літр води треба взяти сто грамів оцту, зробити суміш і залити в чайник. Кип’ятити необхідно до тих пір, поки не побачите відшаровування накипу. Вимкніть плиту і дайте воді охолонути. Потім вилийте розчин і потріть стінки чайника жорсткою губкою. Перед наступним використанням чайник треба добре прокип’ятити і злити воду.

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