Киньте жменю цього копійчаного засобу в барабан – і пральна машинка працюватиме вічно

Що ж це за копійчаний засіб, який посилює дію порошку, рятує машинку від накипу і працює, як кондиціонер? Це звичайна кухонна сіль. Такий спосіб прання вже перевірений багатьма господинями і не втрачає своєї популярності. Адже він безпечний як для речей, так і для пральної машинки. Розповідаємо, яка дія солі під час прання, у чому її користь для пральної машинки.

Як за допомогою солі вивести застарілі плями і врятувати машинку від накипу

Кухонна сіль покращує процес виведення плям, освіжає тканину, розм’якшуючи її волокна. Тому після її застосування речі стають, неначе після використання дорогого кондиціонеру. До того ж, сіль здатна вивести навіть самі старі та в’їдливі плями і вбити всі неприємні запахи.

Також сіль корисна і для самої пральної машинки. Якщо її регулярно використовувати під час прання, не утворюватиметься накип і прилад слугуватиме вічно.

Перед пранням насипте пральний порошок у відсік як зазвичай, а жменю солі киньте прямо в барабан. У такий спосіб ви врятуєте свою білизну від плям, а прилад не потерпатиме від шкідливого накипу.

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