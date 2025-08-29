Кішка хворіє мовчки: як зрозуміти, що тварині погано і їй потрібна допомога

Кішки від природи — дуже стримані створіння. Вони рідко показують свій біль чи дискомфорт, адже у дикій природі слабкість означає небезпеку. Саме тому домашні улюбленці можуть довго хворіти, а господар навіть не здогадуватиметься про це. Проте уважність до дрібниць допоможе вчасно помітити проблему та врятувати здоров’я пухнастика.

Зміни апетиту. Якщо улюбленець раптово відмовляється від їжі чи, навпаки, їсть значно більше ніж зазвичай — це сигнал тривоги. Проблеми зі шлунком, зубами чи навіть серйозні хвороби часто починаються саме з апетиту.

Пасивність або агресія. Кішка, яка постійно спить, уникає ігор або стає агресивною без причини, може відчувати біль. Така зміна характеру — важливий показник захворювання.

Стан шерсті. Здорова кішка має блискучу та гладеньку шерсть. Якщо вона стає скуйовдженою, тьмяною чи випадає, це значить, що організм сигналізує про внутрішні проблеми.

Зміни у туалеті. Наявність крові, часті або рідкі походи у лоток, а також відмова від нього, це тривожні ознаки, які вимагають негайного візиту до ветеринара.

Дихання та звук. Сильне сопіння, свистячий подих чи дивні звуки під час сну — усе це може свідчити про захворювання дихальної системи чи серця.