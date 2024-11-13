Кіт чи собака: якого домашнього улюбленця обрати для утримання

Нерідко вдома у мирі та злагоді живуть коти й собаки, тому що власник любить їх обох.

Передовсім людина, яка хоче завести домашнього улюбленця, має детально вивчити інформацію про нього. Кіт та собака – кожна з цих тваринок має свої особливості. Якщо запрошуєте її в сім'ю, маєте усвідомлювати відповідальність, котра накладається на вас. Ситуація, коли людина завела пухнастика (або ж "лисика"), та він "не виправдав" очікувань, може закінчитися доволі сумно. Відтак краще одразу підійти до питання свідомо.

Тож кого обрати для утримання – пропонуємо розібратися у матеріалі ТСН.ua.

Наведемо деякі цікаві факти про котів:

відчувають небезпеку, звідси безліч історій, коли коти рятували життя своїм власникам;

знімають біль, допомагають ранам загоїтися швидше, лікують хвороби;

мають мозок, дуже подібний до людського;

70% життя проводять уві сні;

наповнюють дім теплом та затишком;

здебільшого є лідерами та мають схильність домінувати.

Що ж до собак, то вони:

вірні друзі людини, які завжди чекатимуть на вас і не здатні на зраду;

гарно піддаються вихованню й дресируванню;

чудово ладнають з дітьми;

змушують своїх власників рухатися на 66% більше, ніж інші люди;

бачать сни, як і людям;

можуть рахувати, розуміти понад 150 слів і навіть дурити інших собак чи людей;

мають "шосте" чуття, тож можуть передбачити несприятливі події.

Що слід враховувати під час вибору

1. Особистий графік та рівень завантаженості

Слід розуміти, що домашньому улюбленцю треба приділяти достатньо уваги. Кіт може ніколи не виходити з дому, бо справляє потребу у лоточок, а ось собаку доведеться вигулювати двічі або й тричі на день. Якщо ви йдете з дому рано вранці й приходите пізно ввечері, навряд чи ви зможете це робити. Щобільше, у випадку частих відряджень чи подорожей члена родини потрібно залишати якійсь довіреній особі, котра зможе належним чином подбати про нього. Втім тварина у будь-якому випадку сумуватиме.

Існує припущення, що собака кожен ваш вихід із дому сприймає як "назавжди". Саме тому ви бачите ці сумні оченята і чуєте скавчання на вікні, яким вас проводжають. А потім ваш друг не може натішитися повернення -- виляє хвостиком, падає на спинку, щоб ви погладили животик, облизує чи несе ваші домашні капці.

Котики, звісно, переносять розлуку легше. Вони по своїй природі люблять самотність.

2. Наявність алергій

У разі наявності алергії на шерсть, слину чи лупу, на жаль, завести улюбленця буде необачним рішенням. Фахівці стверджують, що частіше гострі реакції провокує сімейство кошачих, адже у них найбільш активні алергени. Втім і любителі собак стикаються з такою проблемою. Докладно вивчіть свій організм та приймайте ліки, виписані медиками. Можливо, проблему вдасться побороти або ж обрати улюбленця, який вам підійде. Наприклад, переважно не викликають алергій собаки порід Пудель, Ризеншнауцер, Ши-Тцу. Останні взагалі мають шерсть, яка близька за структурою до людського волосся. Та пам'ятайте, що повністю гіпоалергенних собак не існує.

3. Фінансові можливості

У житті бувають різні непередбачувані ситуації, а кіт чи собака, як ми вже з'ясували, це член родини. Нікому не бажаємо, але може виникнути необхідність в оплаті термінового візиту до ветеринара, операції, медикаментів. Можливо, вам не буде на кого залишити улюбленця, тож доведеться скористатися послугами готелю для котів/собак, а це недешеве задоволення. Тваринок, як і дітей, слід утримувати.

Отже, правильної відповіді на питання, кого обрати для утримання, котика чи собачку, немає. Усе залежить від ваших особистих відчуттів та можливостей. Але єдине, в чому можна бути впевненим: як кіт, так і собака дарують люблячому та дбайливому господарю максимум тепла, любові й позитивних емоцій.

Нагадаємо, згідно із законом "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу, оператори ринку зобов’язані забезпечувати дотримання норм, отже безпечність харчових продуктів. А рішення про заборону або дозвіл відвідування крамниць і громадських закладів із домашніми улюбленцями ухвалюють органи місцевого самоврядування.

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