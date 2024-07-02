Китайський календар стрижок на липень 2024 року: експерт розповів, коли краще змінювати зачіски

Згідно з китайським календарем стрижок, якщо змінити імідж в правильний день місяця, то це позитивно вплине на всі аспекти життя. Віталій Дяченко, який є експертом Лабораторії фен-шуй, розповів, коли в липні 2024 року найкраще стригтися і фарбувати волосся. Пам'ятайте, що потрібно вибрати той день, який є сприятливим, але найбільш відчутний вплив ви побачите, якщо додатково поряд з датою буде розташована та тварина китайського календаря, під знаком якої ви народилися. Також, важливо стригтися лише в світлий час доби.

01.07 — сприйняття дійсності дещо спотворене, тому для стрижки це несприятливий день;

— сприйняття дійсності дещо спотворене, тому для стрижки це несприятливий день; 02.07 — збіг обставин вдалий, Щур, Змія, Кінь, Коза і Свиня відчуватимуть щастя, а ось Бику, Тигру та Півню не рекомендується стригтися;

— збіг обставин вдалий, Щур, Змія, Кінь, Коза і Свиня відчуватимуть щастя, а ось Бику, Тигру та Півню не рекомендується стригтися; 03.07 — обставини цього дня будуть викликати радісні емоції, особливо сприятливий день для Щура, Бика та Дракона, інший день для походу до перукаря слід обрати Змії, Коню та Півню;

— обставини цього дня будуть викликати радісні емоції, особливо сприятливий день для Щура, Бика та Дракона, інший день для походу до перукаря слід обрати Змії, Коню та Півню; 04.07 — для Бика, Дракона, Кози та Собаки цей день суцільна психічна напруга та розбалансованість, прокрастинація, сумніви та нерішучість;

— для Бика, Дракона, Кози та Собаки цей день суцільна психічна напруга та розбалансованість, прокрастинація, сумніви та нерішучість; 05.07 — несприятливий день, особливо для Бика і Кролика, які можуть зіткнутися навіть з небезпечними ситуаціями як свідок чи учасник подій;

— несприятливий день, особливо для Бика і Кролика, які можуть зіткнутися навіть з небезпечними ситуаціями як свідок чи учасник подій; 06.07 — несприятливий день для Свині;

— несприятливий день для Свині; 07.07 — слід обрати інший день для стрижки, цей несе лише сварки та захворювання;

— слід обрати інший день для стрижки, цей несе лише сварки та захворювання; 08.07 — для Кози, Мавпи, Собаки і Свині цей день принесе фінансове зростання, а ось Бику, Дракону та Змії краще не йти до перукаря;

— для Кози, Мавпи, Собаки і Свині цей день принесе фінансове зростання, а ось Бику, Дракону та Змії краще не йти до перукаря; 09.07 — зміцнення здоров’я та зростання для Щура, Тигра, Коня, Собаки та Свині, натомість Дракону, Мавпі та Півню стригтися не рекомендується;

— зміцнення здоров’я та зростання для Щура, Тигра, Коня, Собаки та Свині, натомість Дракону, Мавпі та Півню стригтися не рекомендується; 10.07 — сприятливий день для зростання, зміцнення сил, стрижки для Бика, Дракона, Собаки та Свині, краще відмовитися від перукарні Змії та Коню;

— сприятливий день для зростання, зміцнення сил, стрижки для Бика, Дракона, Собаки та Свині, краще відмовитися від перукарні Змії та Коню; 11.07 — для Тигра, Кролика, Мавпи та Півня календар обіцяє збільшення майна, а ось Щуру, Бику, Дракону, Козі та Собаці від стрижки варто відмовитися;

— для Тигра, Кролика, Мавпи та Півня календар обіцяє збільшення майна, а ось Щуру, Бику, Дракону, Козі та Собаці від стрижки варто відмовитися; 12.07 — для Тигра, Дракона та Собаки цей день принесе непередбачені збитки, поломки, ризик постраждати від шахраїв;

— для Тигра, Дракона та Собаки цей день принесе непередбачені збитки, поломки, ризик постраждати від шахраїв; 13.07 — для Щура, Собаки та Свині неприйняття дій оточуючими та несприятливі наслідки минулих прорахунків, тому краще не стригтися;

— для Щура, Собаки та Свині неприйняття дій оточуючими та несприятливі наслідки минулих прорахунків, тому краще не стригтися; 14.07 — цей день несе збільшення тривалості життя для Дракона та Змії;

— цей день несе збільшення тривалості життя для Дракона та Змії; 15.07 — Тиграм краще не йти до перукаря, можливе загострення захворювання;

— Тиграм краще не йти до перукаря, можливе загострення захворювання; 16.07 — дата принесе радісні події для Щура, Змії, Коня та Свині, натомість Кролику, Мавпі та Півню стригтися не рекомендується;

— дата принесе радісні події для Щура, Змії, Коня та Свині, натомість Кролику, Мавпі та Півню стригтися не рекомендується; 17.07 — для Щура, Бика, Дракона, Собаки та Свині сприятливий день, на них чекають ясне мислення, інсайти, мудрі дії у складних ситуаціях, а ось Змії та Коню стрижку слід перенести;

— для Щура, Бика, Дракона, Собаки та Свині сприятливий день, на них чекають ясне мислення, інсайти, мудрі дії у складних ситуаціях, а ось Змії та Коню стрижку слід перенести; 18.07 — несприятливий день для стрижки, можуть загрожувати фізичному тілу захворювання чи небезпечні ситуації;

— несприятливий день для стрижки, можуть загрожувати фізичному тілу захворювання чи небезпечні ситуації; 19.07 — для Змії, Коня, Кози, Мавпи та Півня можна чекати на покращення в майбутньому, краще не стригтися Тигру та Кролику;

— для Змії, Коня, Кози, Мавпи та Півня можна чекати на покращення в майбутньому, краще не стригтися Тигру та Кролику; 20.07 — для Бика, Тигра та Кролика цей день принесе психічне напруження та розбалансованість, прокрастинацію, сумніви та нерішучість, не варто стригтися Щуру та Свині;

— для Бика, Тигра та Кролика цей день принесе психічне напруження та розбалансованість, прокрастинацію, сумніви та нерішучість, не варто стригтися Щуру та Свині; 21.07 — психічне напруження та розбалансованість, прокрастинація, сумніви і нерішучість перейдуть до Коня та Кози;

— психічне напруження та розбалансованість, прокрастинація, сумніви і нерішучість перейдуть до Коня та Кози; 22.07 — від стрижки краще відмовитися, це несприятливий для цього день;

— від стрижки краще відмовитися, це несприятливий для цього день; 23.07 — для Мавпи та Півня може бути погіршення зовнішнього вигляду;

— для Мавпи та Півня може бути погіршення зовнішнього вигляду; 24.07 — Змія та Кінь можуть зіткнутися з фінансовими втратами, серйозним пошкодженням майна;

— Змія та Кінь можуть зіткнутися з фінансовими втратами, серйозним пошкодженням майна; 25.07 — Тигр, Кролик та Мавпа можуть чекати на особистісне зростання, можливість позбутися шкідливих звичок та розвинути потрібні якості, натомість стригтися не слід Бику, Козі та Собаці;

— Тигр, Кролик та Мавпа можуть чекати на особистісне зростання, можливість позбутися шкідливих звичок та розвинути потрібні якості, натомість стригтися не слід Бику, Козі та Собаці; 26.07 — у Тигра і Кролика може бути нестача бюджету;

— у Тигра і Кролика може бути нестача бюджету; 27.07 — у Щура, Змії та Свині можливі прогресування захворювань;

— у Щура, Змії та Свині можливі прогресування захворювань; 28.07 — сприятливий день для Тигра, Кролика, Дракона та Собаки, не слід стригтися Коню та Козі;

— сприятливий день для Тигра, Кролика, Дракона та Собаки, не слід стригтися Коню та Козі; 29.07 — від стрижки рекомендовано відмовитися, можливе інфекційне захворювання;

— від стрижки рекомендовано відмовитися, можливе інфекційне захворювання; 30.07 — Бик, Тигр та Півень зіткнуться зі спотворенням реальності;

— Бик, Тигр та Півень зіткнуться зі спотворенням реальності; 31.07 — Щур, Бик, Дракон будуть відчувати щастя, сприятливий день, а от Змії, Коню та Півню не рекомендується відвідувати перукаря.

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