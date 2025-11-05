ТСН у соціальних мережах

297
1 хв

Кладемо одну просту річ у мішок із картоплею — і вона спокійно лежить у квартирі до літа без гнилі та проростання

Якщо немає можливості відправити картоплю на зберігання до підвалу, а на балконі вона може перемерзнути, доводиться шукати місце всередині квартири.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що кинути в мішок з картоплею, щоб вона пролежала до весни

Що кинути в мішок з картоплею, щоб вона пролежала до весни / © unsplash.com

Утім, саме домашні умови найчастіше провокують передчасне проростання й псування бульб через підвищену температуру.

Пропонуємо простий, але дієвий спосіб, який дозволяє зберегти картоплю до самого літа навіть у кімнатних умовах. Про нього знають далеко не всі, хоча метод працює безвідмовно й точно вартий уваги.

Покладіть поверх картоплі в мішку одне-два яблука — бажано кислі, зелених сортів, щоб вони самі не почали псуватися. Секрет у тому, що яблука виділяють етилен, який стримує проростання бульб і зменшує ризик їх загнивання.

А от поєднувати картоплю з цибулею не слід: вона, навпаки, пришвидшує псування. Річ у тім, що цибуля теж виділяє газ, але його вплив у цьому випадку негативний для коренеплодів.

297
