Кладіть це раз на місяць у бачок – і навіть найстаріший унітаз сяятиме бездоганною чистотою

Будь-яка господиня мріє про білосніжний чистий унітаз і щоб не треба було витрачати по декілька годин на його миття та чищення. І таке бажання досить легко здійснити. Розповідаємо, що робити, щоб унітаз завжди залишався чистим і бездоганно білим.

Як із підручних засобів зробити кульки для чищення унітазу: корисний лайфгак

Для того, щоб ваша сантехніка мала бездоганний вигляд, а вам не треба було витрачати час на її чищення, варто скористатися простим трюком. Треба просто приготувати прості кульки, які самі виконуватимуть функцію чищення. Всі інгредієнти для цього є в кожному домі, а результат їхньої дії вам неодмінно сподобається.

Треба взяти:

1 шматок будь-якого туалетного мила;

50 грамів зубної пасти;

2 столові ложки звичайної харчової соди;

шматок алюмінієвої фольги.

Спосіб приготування засобу для чищення. Натріть шматок мила на крупній терці, додайте соду й зубну пасту. Добре перемішайте всі інгредієнти, з отриманої маси сформуйте кульки розміром з перепелине яйце. Наріжте фольгу на невеликі квадрати й загорніть у них кульки. Кожну кульку необхідно проколоти зубочисткою у декількох місцях.

Заготовлені кульки складіть у пластикову ємність з кришкою, а одну вкиньте в бачок унітазу. Коли ви змиватимете воду, активні речовини витікатимуть із фольги й потраплятимуть на поверхню сантехніки, очищаючи її й надаючи приємного аромату. Міняти кульку треба раз на місяць.

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