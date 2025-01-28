Кладіть це раз на місяць у бачок – і навіть найстаріший унітаз сяятиме бездоганною чистотою

Як за допомогою кількох підручних засобів зробити кульки, які самі чиститимуть сантехніку: поради досвідчених господинь.
Будь-яка господиня мріє про білосніжний чистий унітаз і щоб не треба було витрачати по декілька годин на його миття та чищення. І таке бажання досить легко здійснити. Розповідаємо, що робити, щоб унітаз завжди залишався чистим і бездоганно білим.
Як із підручних засобів зробити кульки для чищення унітазу: корисний лайфгак
Для того, щоб ваша сантехніка мала бездоганний вигляд, а вам не треба було витрачати час на її чищення, варто скористатися простим трюком. Треба просто приготувати прості кульки, які самі виконуватимуть функцію чищення. Всі інгредієнти для цього є в кожному домі, а результат їхньої дії вам неодмінно сподобається.
Треба взяти:
- 1 шматок будь-якого туалетного мила;
- 50 грамів зубної пасти;
- 2 столові ложки звичайної харчової соди;
- шматок алюмінієвої фольги.
Спосіб приготування засобу для чищення. Натріть шматок мила на крупній терці, додайте соду й зубну пасту. Добре перемішайте всі інгредієнти, з отриманої маси сформуйте кульки розміром з перепелине яйце. Наріжте фольгу на невеликі квадрати й загорніть у них кульки. Кожну кульку необхідно проколоти зубочисткою у декількох місцях.
Заготовлені кульки складіть у пластикову ємність з кришкою, а одну вкиньте в бачок унітазу. Коли ви змиватимете воду, активні речовини витікатимуть із фольги й потраплятимуть на поверхню сантехніки, очищаючи її й надаючи приємного аромату. Міняти кульку треба раз на місяць.
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