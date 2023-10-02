Кладіть соду до холодильника раз на місяць: незвичайний спосіб, від ефекту якого ахнете

Чому експерти радять хоча б раз на місяць класти до холодильника соду?

Раніше ми розповідали про те, як зробити махрові рушники м'якими після прання. Але це не єдина проблема, з якою можна стикнутися. Наприклад, часто в холодильнику з'являється неприємний запах.

Не кожному під силу створити ефективний поглинач запахів, тому краще раз на місяць проводити профілактику, щоб потім не довелося використовувати хімію. З цим вам допоможе звичайна харчова сода.

Неприємний запах часто з'являється через необхідність щодня відкривати дверцята холодильника, що призводить до перепаду температур і продукти починають псуватися.

Не обов'язково протирати полички содовим розчином надто часто. Достатньо поставити до холодильника тарілочку з содою. У посудину насипте 100-150 г речовини, залиште в холодильнику. Сода вбере в себе не лише неприємні запахи, але й зайву вологу. Соду в тарілці потрібно буде змінювати раз на місяць.

Що можна покласти до холодильника, щоб прибрати запах

Існують і інші способи, які допомагають прибрати неприємний запах, якщо він вже з'явився в холодильнику:

розчин оцту — в склянці води розведіть одну чайну ложку оцту, щоб розчин не вийшов надто концентрованим (він може пошкодити емаль), змочіть у рідині будь-яку ганчірку, а потім протріть полички холодильника (оцет можна замінити лимонним соком, який особливо ефективно справляється з запахами риби і часнику);

— в склянці води розведіть одну чайну ложку оцту, щоб розчин не вийшов надто концентрованим (він може пошкодити емаль), змочіть у рідині будь-яку ганчірку, а потім протріть полички холодильника (оцет можна замінити лимонним соком, який особливо ефективно справляється з запахами риби і часнику); нашатирний спирт — він не залишить розводів та ефективно змиє жир і мікробів, для цього змішайте кілька крапель спирту у склянці води, змочіть серветку і протріть, потім обов'язково просушіть все сухим рушником і залишіть холодильник відчиненим на ніч;

— він не залишить розводів та ефективно змиє жир і мікробів, для цього змішайте кілька крапель спирту у склянці води, змочіть серветку і протріть, потім обов'язково просушіть все сухим рушником і залишіть холодильник відчиненим на ніч; скибочки чорного хліба — розкладіть на кожній поличці і він поглине всі неприємні запахи, замість нього можна розтовкти таблетки активованого вугілля або використати рисові зерна.

Якщо народні методи не допомогли, варто спробувати сучасні засоби для чищення холодильників. Це можуть бути вологі серветки, іонізатори-освіжувачі чи спреї.

Читайте також: