Класична літня погода, але з нюансом: де в Україні очікувати дощів 8 серпня

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 8 серпня в Україні очікується переважно тепла та суха погода.

У четвер, 7 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів на більшій частині території країни, що створить комфортні умови для відпочинку та роботи на свіжому повітрі.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Єдиним винятком стане північний схід України, де місцями можливі короткочасні дощі та грози. Жителям цих регіонів варто бути готовими до можливих змін погоди та мати при собі парасольку.

Вночі повітря прогріється до 13-18 градусів Цельсія, а вдень температура досягне комфортних 22-27 градусів. На півдні країни буде трохи тепліше: вночі 17-22 градуси, а вдень очікується від 26 до 31 градуса тепла.

Для любителів гірського відпочинку погода в Карпатах також буде сприятливою. Вночі там буде прохолодно - від 8 до 13 градусів, а вдень повітря прогріється до 19-24 градусів.

Вітер по всій території України буде переважно північно-західним з помірною швидкістю 5-10 метрів на секунду, що створить приємну прохолоду в теплу погоду.

У Києві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в області вночі становитиме 13-18 градусів, а вдень - 22-27 градусів. У самому Києві буде трохи тепліше: вночі 15-17 градусів, а вдень повітря прогріється до 25-27 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у найближчий тиждень в Україні буде панувати класична літня погода. Впродовж першої половини тижня у більшості регіонів буде свіже повітря, яке забезпечують атмосферні потоки з північних широт.

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