Клопотенко розповів, які неочікуванні інгредієнти можна додати до супу, щоб він став ще смачнішим

Що додати до супу, щоб він став смачнішим: неочікуванні інгредієнти / © Pixabay

Реклама

На сайті популярного українського кулінара Євгена Клопотенко розповіли, які нетипові інгредієнти можна додати до супу, щоб зробити його смак неймовірним.

Бальзамічний оцет

Він додає супам приємної кислинки. Однак, тут дуже важливо не перестаратися, адже бальзамічний оцет може зробити колір супу надто темним. Хорошою альтернативою може стати білий бальзамічний оцет. Через його виразний, насичений смак з трохи кислувато-солодкими нотками можуть перебиватися інші продукти в страві. І це слід враховувати. Беріть не більше 1-2 ст. ложок на 2-2,5 л супу. Додавати бальзамічний оцет потрібно вже наприкінці приготування, починаючи з меншої кількості.

Вино

Не варто боятися додавати цей напій, адже він ідеально поєднується з іншими поширеними інгредієнтами в супах. До м’ясних бульйонів більше підійде червоне вино, а до рибних — біле. При цьоме не треба додавати надто багато, вистачить кількох ложок. Додають вино, найчастіше, після обсмажування овочів та м’яса. Якщо ви не любите вино, спробуйте замінити його коньяком. Але якщо алкогольні напої ви не вживаєте, краще пробувати щось інше.

Реклама

Харісса

Це гострий соус або паста, дуже популярний в Північній Африці, зокрема, в Тунісі. Також його використовують в їжу в країнах Близького Сходу, Алжирі, Марокко. Додають харіссу наприкінці приготування супу. Кількість залежить від того, наскільки гостру страву ви хочете отримати. Замінити можна аджикою. Найкраще вони підходять для м’ясних супів, адже ідеально розкривають їхній смак. Також харісса і аджика ідеальний компонент крем-супів.

Харчові дріжджі

Це дуже поширений серед веганів продукт. В супах він працює ідеально, адже додає їм легкого сирно-горіхового смаку. По суті вони можуть стати ідеальним замінником пармезану, якщо ви не їсте сири. Додатково харчові дріжджі є відмінним джерелом білків. Найкраще додавати їх перед подаванням чи наприкінці готування.

Анчоусна паста

Анчоуси містять велику кількість глутаматів, які відповідають за особливий насичений смак умамі. Додаючи анчоусну пасту до супів, спочатку обсмажте невелику її кількість разом з основною для супу (наприклад, цибуля, морква, селера тощо), а потім додайте до основної страви. Враховуйте, що паста підсолена, тому не переборщіть з сіллю.