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Клопотенко розповів, як правильно заморозити кабачки, щоб вони не були гумовими

Клопотенко розповів, як правильно заморозити кабачки, щоб вони не були гумовими

Як правильно заморозити кабачки, щоб вони не були гумовими / Фото: Unsplash

Кабачки можна смажити, запікати, використовувати для приготування різноманітних супів, консервацій чи салатів. Однак, в розпал сезону овоча може бути надто багато, тому хочеться зберегти його на зиму.

Про три різні способи розповів у своєму блозі Євген Клопотенко.

Бланшування

Завдяки бланшуванню перед замороженням вам вдасться зберегти текстуру та колір кабачка. Хоча у вас побільшає клопоту, проте після розморожування овоч не буде гумовим. Для того, щоб бланшувати кабачки, потрібно:

  1. Ретельно їх промити і нарізати кубиками чи кружечками (товщина не більше 2 см). Набрати у каструлю води, довести її до кипіння і підготувати окремо миску з крижаною водою.
  2. Кабачки викласти у киплячу воду і варити приблизно 3 хвилини.
  3. Після цього швидко витягнути і перемістити у крижану воду.
  4. Викласти на паперовий рушник, просушити від вологи, викласти на застелене пергаментом деко і поставити до морозильної камери на 1-2 години. Після того, як кабачки стануть достатньо твердими, їх можна перекласти до зіп-пакету.

Терті кабачки

Такі кабачки буде зручно після розморожування використовувати для оладок чи дерунів. Процес доволі простий:

  1. Овочі ретельно промити, натерти на крупні терку. Закип'ятити воду у каструлі і підготувати окрему миску з крижаною водою.
  2. Викласти терті кабачки в сито, опустити його в киплячу воду і протримати близько 1,5-2 хвилин. Потім одразу опустити в крижану воду.
  3. Перекласти на чистий рушник, щоб промокнути зайву вологу.
  4. Тонким шаром розмістити кабачкову масу в зіп-пакеті і перекласти до морозильної камери.

Спагеті з кабачків

Такий спосіб дуже простий і не потребує особливих навичок:

  1. Ретельно помийте і висушіть овочі, натріть їх на терку для мокрви по-корейськи чи досить тонко наріжте.
  2. Підготуйте каструлю з водою, яку потрібно закип'ятити, та окрему миску з крижаною водою. Викладіть спагеті з кабачків на сито і занурте у киплячу воду на 2 хвилин. Потім швидко перекладіть до крижаної води.
  3. Покладіть спагеті на чистий паперовий рушник, щоб просушити.
  4. Викладіть на застелене пергаментом деко і відправте до морозильної камери на 1-2 години. Після того, як вони затверднуть, перекладіть до зіп-пакету і зберігайте у морозильнику.

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