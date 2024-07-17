Клопотенко розповів, як правильно заморозити кабачки, щоб вони не були гумовими

Кабачки можна смажити, запікати, використовувати для приготування різноманітних супів, консервацій чи салатів. Однак, в розпал сезону овоча може бути надто багато, тому хочеться зберегти його на зиму.

Про три різні способи розповів у своєму блозі Євген Клопотенко.

Бланшування

Завдяки бланшуванню перед замороженням вам вдасться зберегти текстуру та колір кабачка. Хоча у вас побільшає клопоту, проте після розморожування овоч не буде гумовим. Для того, щоб бланшувати кабачки, потрібно:

Ретельно їх промити і нарізати кубиками чи кружечками (товщина не більше 2 см). Набрати у каструлю води, довести її до кипіння і підготувати окремо миску з крижаною водою. Кабачки викласти у киплячу воду і варити приблизно 3 хвилини. Після цього швидко витягнути і перемістити у крижану воду. Викласти на паперовий рушник, просушити від вологи, викласти на застелене пергаментом деко і поставити до морозильної камери на 1-2 години. Після того, як кабачки стануть достатньо твердими, їх можна перекласти до зіп-пакету.

Терті кабачки

Такі кабачки буде зручно після розморожування використовувати для оладок чи дерунів. Процес доволі простий:

Овочі ретельно промити, натерти на крупні терку. Закип'ятити воду у каструлі і підготувати окрему миску з крижаною водою. Викласти терті кабачки в сито, опустити його в киплячу воду і протримати близько 1,5-2 хвилин. Потім одразу опустити в крижану воду. Перекласти на чистий рушник, щоб промокнути зайву вологу. Тонким шаром розмістити кабачкову масу в зіп-пакеті і перекласти до морозильної камери.

Спагеті з кабачків

Такий спосіб дуже простий і не потребує особливих навичок:

Ретельно помийте і висушіть овочі, натріть їх на терку для мокрви по-корейськи чи досить тонко наріжте. Підготуйте каструлю з водою, яку потрібно закип'ятити, та окрему миску з крижаною водою. Викладіть спагеті з кабачків на сито і занурте у киплячу воду на 2 хвилин. Потім швидко перекладіть до крижаної води. Покладіть спагеті на чистий паперовий рушник, щоб просушити. Викладіть на застелене пергаментом деко і відправте до морозильної камери на 1-2 години. Після того, як вони затверднуть, перекладіть до зіп-пакету і зберігайте у морозильнику.

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