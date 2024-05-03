Клумба по-королівськи: садівник короля Чарльза III розповів, які квіти слід садити для пишного саду

Бажаєте мати по-справжньому королівську клумбу? Тоді варто прислухатися до порад садівника короля Чарльза III. Ваша ділянка матиме пишний та квітучий вигляд.

Королівська клумба британських монархів — це особливе місце, куди звертаються садівники ландшафтні дизайнери за натхненням та порад від фахівців. Садівник короля Чарльза III, Джек Стоукс, поділився нещодавно з виданням The Sun секретами, які століттями зберігаються за стінами Букінгемського палацу.

Зокрема, він розповів про ті рослини, які прикрасять сад, і з легкістю приживуться практично за будь-яких умов. Які рослини королівський садівник рекомендує для пишного саду?

Гортензія Анабель

Саме цей сорт гортензії особливо приваблює пишними білими бутонами, завойовуючи серця садівників по всьому світу. Вона має чудовий вигляд, а ще відрізняється високим рівнем стійкості до природних умов. Вона буде рости як на сонці, так і у напівтіні, а ще може з легкістю перенести періодичні засухи без необхідності частого поливаня.

Гортензія Анабель / Фото: Pexels

Лаванда

Фіолетові суцвіття і неймовірний аромат — найважливіші особливості цієї рослини. Стоукс підкреслює, що вона відома своєю особливою витривалістю. Лаванда може рости практично за будь-яких умов. Вона чудово почуває себе як за підвищеної вологості, так і на кам'янистих ґрунтах.

Клематис

Ще одна квітка, яка стане чудовим доповненням будь-якого саду. Вона зробить ділянку особливо квітучою завдяки яскравим квітам різного відтінку. Хоча ця рослина вимагає до себе трішки більше уваги, ніж дві попередні, проте вона буде квітнути за будь-яких природних умов.

Джек Стоукс впевнений, що вибір рослин для саду — важливий процес. Але не варто соромитися експериментувати, якщо ви хочете отримати дійсно приголомшливий результат. Рослини, які пропонує королівський садівник, можуть стати лише початком для створення свого власного шедевру.

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