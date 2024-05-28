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Ключові роки життя для кожного знаку зодіаку, коли відбуваються найважливіші події та зміни

Ключові роки життя для кожного знаку зодіаку, коли відбуваються найважливіші події та зміни

Які ключові роки для кожного знаку зодіаку / Фото: Freepik

Астрологія дає нам можливість зазирнути в майбутнє, щоб побачити, що буде далі в нашому житті.

Нумерологи й астрологи наголошують на важливих моментах, які визначають наш подальший життєвий шлях та кардинально змінюють долю. Такі перетворення відбуваються у певні періоди життя кожного з нас і вважаються ключовими. Розповідаємо, які роки життя є ключовими, тому на них варто звертати особливу увагу кожному знаку зодіаку.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Ключові роки: 20, 31, 35, 43, 47, 58, 60 та 66.

Життя Овнів у ці роки зазнає кардинальних змін. Адже їхня керівна планета Марс у цей час розкриває свою силу на повну, даючи своєму підопічному купу можливостей та неймовірну наснагу, щоб із легкістю долати всі перешкоди на своєму шляху.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Ключові роки: 17, 23, 25, 30, 35, 39, 51, 60 і 64.

В цей час покровителька Тельців Венера дуже прихильна до своїх підопічних, тому відкриває можливості для збагачення та зустрічі з коханою людиною. Тельці в ці роки можуть з легкістю досягти небувалого успіху, а також створити щасливу та міцну родину.   

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Ключові роки: 20, 36, 40, 52, 64, 70, 80.

Меркурій, управитель Близнюків, посилює свій вплив на підопічних, розкриваючи їхні таланти. Близнюки в ці періоди життя можуть піднятися кар’єрними сходами, змінити країну проживання, зайнятися самовдосконаленням.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ключові роки: 30, 35, 40, 45, 50, 60 та 75.

У ці періоди Раки переживають трансформацію під впливом Місяця. Якщо перетворення минуть успішно, для знаку зодіаку відкриваються нові можливості у фінансовій сфері та взаємостосунках. Якщо Рак не засвоїть уроки долі в цей період, то й далі проходитиме їх, поки не відбудеться духовного зростання.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Ключові роки: 36, 43, 57, 60 та 79.

Левам у ці роки допомагає Сонце, відкриваючи їм усі шляхи та можливості. В цей період знак зодіаку може значно збагатитися, отримати визнання і славу, зустріти своє справжнє кохання.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Ключові роки: 21, 27, 31, 43 і 50.

Меркурій у ці роки дарує своїм підопічним купу можливостей для фінансового та особистісного зростання. Головне для Дів використати таку можливість, щоб покращити своє життя і досягти намічених цілей.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Ключові роки: 23, 35, 40, 46, 56, 64, 72.

Терези в ці періоди життя отримують дарунки від покровительки Венери, головне – правильно ними розпорядитися. Терезам відкриваються можливості для звершень і дарується натхнення, також є можливість у цей час зустріти кохання всього життя.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Ключові роки: 24, 32, 49, 50, 64 та 74.

Покровитель Скорпіонів Плутон примушує своїх підопічних пройти глибокі трансформації. Лише після внутрішнього духовного росту планета дає Скорпіонам великі можливості, щоб збагатитися й стати по-справжньому щасливими.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ключові роки: 24, 35, 39, 40, 43, 53, 59, 68 та 75.

В цей період Стрільці розширюють межі свого пізнання та можливостей. Їхній покровитель Юпітер разом з планетою Нептун дають можливості для подорожей, духовного і фінансового зростання, спонукають постійно вивчати щось нове.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Ключові роки: 21, 33, 36, 41, 53 та 57.

Сатурн дає своїм підопічним у ці роки нові можливості для кар’єрного зростання та визнання їхньої праці. Але за умови, що Козороги впевнено будуть іти до своїх цілей, не відволікаючись на усілякі дрібниці. Тоді планета-покровитель подарує їм фінансову стабільність і щастя в усіх сферах життя.   

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Ключові роки: 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64 та 72.

Водоліям їхній покровитель Уран дає поштовх, натхнення та нові можливості в ці періоди життя. Водолії здатні на геніальні відкриття, кар’єрні прориви та повне творче самовираження у цей час.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Ключові роки: 24, 30, 33, 45, 47, 55 та 60.

Нептун дає Рибам натхнення та поштовх до творчості. В ці роки важливо знайти своє покликання і максимально реалізувати його. Тоді на Риб чекає справжній успіх у всіх сферах життя.

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