Ключові роки життя для кожного знаку зодіаку, коли відбуваються найважливіші події та зміни

Астрологія дає нам можливість зазирнути в майбутнє, щоб побачити, що буде далі в нашому житті.

Нумерологи й астрологи наголошують на важливих моментах, які визначають наш подальший життєвий шлях та кардинально змінюють долю. Такі перетворення відбуваються у певні періоди життя кожного з нас і вважаються ключовими. Розповідаємо, які роки життя є ключовими, тому на них варто звертати особливу увагу кожному знаку зодіаку.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Ключові роки: 20, 31, 35, 43, 47, 58, 60 та 66.

Життя Овнів у ці роки зазнає кардинальних змін. Адже їхня керівна планета Марс у цей час розкриває свою силу на повну, даючи своєму підопічному купу можливостей та неймовірну наснагу, щоб із легкістю долати всі перешкоди на своєму шляху.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Ключові роки: 17, 23, 25, 30, 35, 39, 51, 60 і 64.

В цей час покровителька Тельців Венера дуже прихильна до своїх підопічних, тому відкриває можливості для збагачення та зустрічі з коханою людиною. Тельці в ці роки можуть з легкістю досягти небувалого успіху, а також створити щасливу та міцну родину.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Ключові роки: 20, 36, 40, 52, 64, 70, 80.

Меркурій, управитель Близнюків, посилює свій вплив на підопічних, розкриваючи їхні таланти. Близнюки в ці періоди життя можуть піднятися кар’єрними сходами, змінити країну проживання, зайнятися самовдосконаленням.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ключові роки: 30, 35, 40, 45, 50, 60 та 75.

У ці періоди Раки переживають трансформацію під впливом Місяця. Якщо перетворення минуть успішно, для знаку зодіаку відкриваються нові можливості у фінансовій сфері та взаємостосунках. Якщо Рак не засвоїть уроки долі в цей період, то й далі проходитиме їх, поки не відбудеться духовного зростання.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Ключові роки: 36, 43, 57, 60 та 79.

Левам у ці роки допомагає Сонце, відкриваючи їм усі шляхи та можливості. В цей період знак зодіаку може значно збагатитися, отримати визнання і славу, зустріти своє справжнє кохання.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Ключові роки: 21, 27, 31, 43 і 50.

Меркурій у ці роки дарує своїм підопічним купу можливостей для фінансового та особистісного зростання. Головне для Дів використати таку можливість, щоб покращити своє життя і досягти намічених цілей.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Ключові роки: 23, 35, 40, 46, 56, 64, 72.

Терези в ці періоди життя отримують дарунки від покровительки Венери, головне – правильно ними розпорядитися. Терезам відкриваються можливості для звершень і дарується натхнення, також є можливість у цей час зустріти кохання всього життя.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Ключові роки: 24, 32, 49, 50, 64 та 74.

Покровитель Скорпіонів Плутон примушує своїх підопічних пройти глибокі трансформації. Лише після внутрішнього духовного росту планета дає Скорпіонам великі можливості, щоб збагатитися й стати по-справжньому щасливими.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ключові роки: 24, 35, 39, 40, 43, 53, 59, 68 та 75.

В цей період Стрільці розширюють межі свого пізнання та можливостей. Їхній покровитель Юпітер разом з планетою Нептун дають можливості для подорожей, духовного і фінансового зростання, спонукають постійно вивчати щось нове.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Ключові роки: 21, 33, 36, 41, 53 та 57.

Сатурн дає своїм підопічним у ці роки нові можливості для кар’єрного зростання та визнання їхньої праці. Але за умови, що Козороги впевнено будуть іти до своїх цілей, не відволікаючись на усілякі дрібниці. Тоді планета-покровитель подарує їм фінансову стабільність і щастя в усіх сферах життя.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Ключові роки: 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64 та 72.

Водоліям їхній покровитель Уран дає поштовх, натхнення та нові можливості в ці періоди життя. Водолії здатні на геніальні відкриття, кар’єрні прориви та повне творче самовираження у цей час.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Ключові роки: 24, 30, 33, 45, 47, 55 та 60.

Нептун дає Рибам натхнення та поштовх до творчості. В ці роки важливо знайти своє покликання і максимально реалізувати його. Тоді на Риб чекає справжній успіх у всіх сферах життя.

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