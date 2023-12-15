Кохана буде в захваті: п'ять порад для приголомшливого чоловічого образу на Новий рік 2024

Вибір образу для зустрічі Нового року для чоловіка може бути не менш важливим, ніж для жінки.

І це незалежно від того, йдете ви на корпоратив, чи збираєтесь зустріти прийдешній рік на затишній домашній вечірці з рідними і друзями. Образ повинен відповідати моменту та виражати вашу індивідуальність, наголошують стилісти.

Тут ви знайдете п'ять порад, які допоможуть створити ідеальний чоловічий образ на Новий рік. І пам'ятайте, що тут відіграє роль кожен елемент — від вибору аксесуарів до взуття.

Врахуйте формат вечірки

Це один з найважливіших моментів для створення ідеального образу. Це буде неформальна зустріч з друзями за келихом шампанського чи корпоратив з вашими колегами по роботі у ресторані? Дуже важливо, щоб одяг повністю відповідав атмосфері заходу. Якщо для корпоративу більше підійде костюм, то для більш розслабленої, дружньої вечірки або затишної домашньої атмосфери — джинси і стильний піджак.

Як вибрати костюм для Нового року

Як обрати правильні фасон та колір? Саме на ці запитання ви повинні знати відповідь, щоб мати приголомшливий вигляд на новорічній вечірці. Безпечним виробом є сірі, сині або класичні чорні костюми. Але якщо ви бажаєте чогось більш екстравагантного, можете придивитися до сміливіших відтінків та навіть принтів.

Грайте з кольорами і текстурами

Новий рік 2024 буде під покровительством Зеленого Дерев'яного Дракона, а ця міфічна істота любить контрастні поєднання. Сміливо пробуйте яскраві відтінки і різні текстури, щоб додати своєму образу індивідуальності.

Відповідне взуття

Обирайте комфорт і елегантність. Пам'ятайте, вам повинно бути максимально зручно у взутті весь вечір, водночас воно повинно пасувати до вбрання. Чудовим вибором можуть стати стильні черевики або класичні туфлі.

Не забувайте про аксесуари

Завершальними штрихами є краватка, метелик, стильний годинник, запонки, кишенькові хустинки тощо. Пам'ятайте, що, здавалося б такі невеликі деталі, допомагають завершити образ, зробити його витонченим і стильним.

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