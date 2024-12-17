Коктейлі з шампанським: ідеї смачного напою на Новий рік-2025

Зустріч Нового року не минає без шампанського.

Шампанське - напій, без якого не обходиться жоден новорічний стіл. Аби по-новому відкрити розкішний смак цього напою, можна приготувати чимало різних коктейлів.

Пропонує три варіантів смачних коктейлів, в основі яких - шампанське.

‎Aperol Spritz

Інгредієнти:

Prosecco чи інше сухе шампанське - 60 мл

"Апероль" - 40 мл

Sprite - 20 мл

один апельсин чи червоний грейпфрут

лід в кубиках

Приготування:

До келиха кладемо лід і наливаємо шампаске. Додаємо "Апероль" і газовану воду. Келих можна прикрасити шматком апельсина.

Martini Royale

Інгредієнти:

білий вермут - 75 мл

шампанське - 75 мл

сік лимона - 20 мл

м'ята - кілька листочків

лід в кубиках

Приготування:

Келих для напою наповнюємо льодом. Додаємо у нього шампанське, а потім - вермут і сік лимона. Розмішуємо коктейль ложкою. Прикрашаємо м'ятою.

"Північне сяйво"

Інгредієнти:

шампанське (солодке або напівсолодке) - 100 мл

горілка - 50 мл

лимонний сік - 50 мл

цукор - 1 столова ложка

лід в кубиках

Приготування:

У шейкері змішуємо горілку, цукор і лимонний сік. Келих наповнюємо льодом і переливаємо туди суміш. Додаємо шампанське і ретельно перемішуємо.

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