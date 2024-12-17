Коктейлі з шампанським: ідеї смачного напою на Новий рік-2025

Зустріч Нового року не минає без шампанського.
Шампанське - напій, без якого не обходиться жоден новорічний стіл. Аби по-новому відкрити розкішний смак цього напою, можна приготувати чимало різних коктейлів.
Пропонує три варіантів смачних коктейлів, в основі яких - шампанське.
Aperol Spritz
Інгредієнти:
- Prosecco чи інше сухе шампанське - 60 мл
- "Апероль" - 40 мл
- Sprite - 20 мл
- один апельсин чи червоний грейпфрут
- лід в кубиках
Приготування:
До келиха кладемо лід і наливаємо шампаске. Додаємо "Апероль" і газовану воду. Келих можна прикрасити шматком апельсина.
Martini Royale
Інгредієнти:
- білий вермут - 75 мл
- шампанське - 75 мл
- сік лимона - 20 мл
- м'ята - кілька листочків
- лід в кубиках
Приготування:
Келих для напою наповнюємо льодом. Додаємо у нього шампанське, а потім - вермут і сік лимона. Розмішуємо коктейль ложкою. Прикрашаємо м'ятою.
"Північне сяйво"
Інгредієнти:
- шампанське (солодке або напівсолодке) - 100 мл
- горілка - 50 мл
- лимонний сік - 50 мл
- цукор - 1 столова ложка
- лід в кубиках
Приготування:
У шейкері змішуємо горілку, цукор і лимонний сік. Келих наповнюємо льодом і переливаємо туди суміш. Додаємо шампанське і ретельно перемішуємо.
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