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Коктейлі з шампанським: ідеї смачного напою на Новий рік-2025

Коктейлі з шампанським: ідеї смачного напою на Новий рік-2025

Шампанське. / Фото: Pexels

Зустріч Нового року не минає без шампанського.

Шампанське - напій, без якого не обходиться жоден новорічний стіл. Аби по-новому відкрити розкішний смак цього напою, можна приготувати чимало різних коктейлів.

Пропонує три варіантів смачних коктейлів, в основі яких - шампанське.

‎Aperol Spritz

Інгредієнти: 

  • Prosecco чи інше сухе шампанське - 60 мл
  • "Апероль" - 40 мл
  • Sprite - 20 мл
  • один апельсин чи червоний грейпфрут
  • лід в кубиках 

Приготування:

До келиха кладемо лід і наливаємо шампаске. Додаємо "Апероль" і газовану воду. Келих можна прикрасити шматком апельсина.

Martini Royale

Інгредієнти: 

  • білий вермут - 75 мл
  • шампанське - 75 мл
  • сік лимона - 20 мл
  • м'ята - кілька листочків
  • лід в кубиках 

Приготування:

Келих для напою наповнюємо льодом. Додаємо у нього шампанське, а потім - вермут і сік лимона. Розмішуємо коктейль ложкою. Прикрашаємо м'ятою.

"Північне сяйво"

Інгредієнти:

  • шампанське (солодке або напівсолодке) - 100 мл
  • горілка - 50 мл
  • лимонний сік - 50 мл
  • цукор - 1 столова ложка
  • лід в кубиках 

Приготування:

У шейкері змішуємо горілку, цукор і лимонний сік. Келих наповнюємо льодом і переливаємо туди суміш. Додаємо шампанське і ретельно перемішуємо. 

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