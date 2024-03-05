Коли буде Трійця 2024 року: чи змінюється дата за новим календарем, традиції і народні прикмети

Трійця — одне з 12 найважливіших церковних свят, а тому для вірян важливо знати, коли ми будемо святкувати 2024 року. Чи змінилася дата з переходом на новий календар?

Трійця 2024 року в Україні: дата

Трійця, П'ятидесятниця або Зелена неділя — особливе свято, святкування його прив'язане до Великодня. Саме тому дата його щороку змінюється. Трійця припадає на 50-й день після святкування Світлого Христового Воскресіння.

Великдень 2024 року християни східного обряду святкують 5 травня, відповідно Трійця припадає на 23 червня. Християни західного обряду 2024 року святкують Великдень досить рано — 31 березня, а тому і Трійця у них рання — 19 травня.

Традиційно, Трійцю святкують цілий тиждень, починаючи від неділі.

Трійця: історія, що робити на Зелені свята

Трійця 2024 року / Фото: pixabay.com

В Біблії про Трійцю написано так, що Бог є єдністю Отця, Сина і Святого Духа. Саме від цього і походить основна назва свята.

Згідно з церковними переказами, на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа перед його учнями з'явився Святий Дух. Апостоли тоді отримали від нього дар зцілення, вивчили всі мови, що допомогло їм поширювати християнство по всьому світу.

В храмах на Трійцю проводять святкові богослужіння і великі вечірні служби. Основні символи свята у християн східного обряду — зелені гілочки берези та інших дерев. Ними традиційно прикрашають будинки і церкви. Згідно з народними повір'ями, ці гілочки допомагають закликати добробут та щастя в дім.

Православні священники на літургії одягають святкові шати зеленого кольору, а католицькі — білого.

Після служби люди йдуть у гості чи збираються у себе вдома, пригощають друзів та родину великим святковим короваєм, накривають пишний стіл.

Чому Трійцю називають Зеленими святами

В народі цей день традиційно називають Зеленими святами. Назва походить ще з дохристиянських часів. Тоді наші пращури святкували завершення весняного і початок літнього календарного періоду. А що краще може символізувати життя, ніж зелене листя?

Напередодні Зелених свят, в суботу, ще до сходу сонця, молоді дівчата йшли до лісу і в поле, рвали запашне зілля. Ввечері вже хлопці рубали з липи, берези, дуба, клена гілля, щоб ними замаїти господарство. Зіллям же прикрашали віконниці та ікони в будинку. Не заквітчати оселю вважалося тяжким гріхом.

Якщо листя залишалося зеленим і свіжим до наступного ранку, вважалося, що цього року хвороба та біди оминуть оселю. Неділю Трійці називали П'ятидесятницею, тому що це був саме 50-й день після воскресіння Христа.

Народні прикмети на Зелені свята

Чому Трійцю називають Зеленими святами / Фото: Unsplash

Сватання цього дня — на вдалий шлюб: у родини будуть гарні діти, в оселі — гармонія, а в серцях — любов одне до одного.

Дощить цього дня — буде тепле і гарне літо.

Після дощу відразу з'явилося сонце — можна чекати на великий урожай.

Зілля і квіти, які були зібрані цього дня, є сильним оберегом і ліками від усіх хвороб.

Спека на Зелені свята — все літо буде посушливим.

На Трійцю забороняється грати весілля, адже нічого хорошого не вийде, сім'я швидко розпадеться і буде нещасливою. Також не можна шити, вишивати, працювати в городі. Це велике церковне свято, під час якого потрібно відвідати храм, помолитися і відпочити.

Наступний день після Трійці називали Духів день. Заборонялося все ще виходити в поле і працювати в землі.

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