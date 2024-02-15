Коли буде Вознесіння Господнє 2024 року: чи змінилася дата святкування, історія та традиції

Вознесіння Господнє — одне з найважливіших свят у християнстві. Чи змінилася дата святкування з переходом на новоюліанський календар?

Свято Вознесіння Господнього символізує подію, коли Ісус Христос перед очима своїх учнів-апостолів піднявся на Небо.

Як відомо, від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому більшість свят тепер мають нові дати — на 13 днів раніше. Чи стосується це Воскресіння Господнього?

Вознесіння Господнє 2024 року: дата

Дата святкування Вознесіння Господнього прив'язана до Великодня — його віряни святкують на 40 день після Воскресіння Ісуса Христа. Так як зміна календаря жодним чином не вплинула на Великодень, то і Вознесіння Господнє ми будемо святкувати по-старому.

2024 року християни східного обряду в Україні святкують Великодень 5 травня, а західного — 31 березня. Тому, відповідно, Вознесіння Господнє ми будемо святкувати 13 червня (9 травня).

Що означає свято Вознесіння Господнє

Згідно з Біблією, після свого Воскресіння Ісус Христос ще 40 днів перебував на землі, серед апостолів, розповідаючи їм про Царство Боже. Після цього, він зібрав своїх учнів біля Єрусалиму на горі Елеон, благословив їх і вознісся на Небо.

Пізніше до апостолів явилося два янголи, які повідомили радісну звістку, що в майбутньому Христос ще повернеться. Він прийде на землю, щоб судити живих і мертвих.

Вознесіння Господнє 2024: дата / Фото: Unsplash

Сьогодні паломники з усіх куточків світу відправляються до Єрусалиму, щоб піднятися на гору Елеон. Там в монастирі можна побачити відбиток ноги Ісуса, який Він залишив, коли возносився на Небо. Цього дня в храмах проводять святкові богослужіння, під час яких віряни моляться за спасіння душі.

Як правильно вітатися на Вознесіння Господнє

Як відомо, в деякі великі свята віряни вітаються по-особливому. Так на Різдво ми говоримо "Христос народився" і відповідаємо "Славімо Його". На Великдень прийнято вітатися "Христос Воскрес!" і відповідати "Воістину Воскрес!". А ось на Вознесіння Господнє віряни повертаються до звичного привітання "Слава Ісусу Христу!", на яке потрібно відповісти "Навіки Слава!".

Молитва на Вознесіння, щоб Ісус захистив воїнів, які боронять Батьківщину

Всемилостивий Господи, великий і благословенний, ми звертаємося до Тебе цього дня з молитвою про мир та захист від біди. Вознесіння Твоє нагадує нам про Твою велику силу і владу.

Ми молимо Тебе, Господи, даруй мир і перемогу нашій країні. Утверди серця людей у любові, милосерді та справедливості. Допоможи нам подолати цей темний час і зберегти свої серця у чистоті.

Просимо Тебе, Господи, збережи нас від біди, нещасть і страждань. Нехай Твоя милість і благодать покриють нас і нашу землю, і під Твоїм покровом ми будемо непохитними перед всілякими спокусами та небезпеками.

Даруй нам мудрість і силу, щоб протистояти злу та поширювати Твою любов і мир. Нехай наші діяння будуть наповнені Твоїм світлом, щоб ми стали джерелом надії та втіхи для інших. Благослови наших воїнів, які щодня стояти на варті свободи та безпеки нашої країни. Нехай Твої ангели, Господи, охороняють їх, а Твоє благословення буде з ними.

Ми просимо Тебе про припинення війни, про перемогу нашої країни та мир. Даруй нам благодать, Боже. Прийми нашу молитву, Господи, милосердний, і нехай будуть почуті наші прохання. Нехай Вознесіння Твоє наповнює наші серця вірою, надією та любов'ю, і нехай мир та захист будуть з нами у всі дні нашого життя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь.

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