Коли будуть магнітні бурі в серпні 2023 року: запам'ятайте ці небезпечні дати

В останній місяць літа 2023 року буде чимало магнітних бур. Запам'ятайте небезпечні дати за допомогою нашого календаря.

Згідно з даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, на початку останнього літнього місяця сонячна активність практично постійно залишатиметься низькою.

Однак вже ближче до середини серпня можна очікувати магнітних бур середньої й сильної потужності, які впливатимуть на самопочуття та роботу деяких приладів.

Календар магнітних бур на серпень 2023 року має такий вигляд:

2-3 серпня — буря середньої потужності;

16-17 серпня — буря сильної потужності;

18-20 серпня — буря середньої потужності.

Якщо у вас є хронічні захворювання, які можуть загострюватися під час геомагнітної активності, варто запам'ятати ці дати й намагатися не займатися важкою фізичною активністю, а натомість більше відпочивати.

Що робити для кращого самопочуття під час магнітних бур

Потрібно дотримуватися простих рекомендацій, які допоможуть покращити стан:

пийте більше рідини, зокрема зеленого або трав'яного чаю;

відмовтеся від алкоголю, сигарет, кальяну, кави;

зменште кількість смаженої, жирної та гострої їжі в раціоні;

додайте більше зелені й сезонних овочів;

проводьте більше часу на свіжому повітрі, провітрюйте приміщення;

гуляйте пішки;

намагайтеся менше нервувати;

додайте контрастний душ перед сном до свого щоденного розкладу.

Також завжди майте з собою ліки від головного болю.

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