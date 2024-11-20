Коли будуть поминальні суботи 2025 року: запам'ятайте, коли йти на цвинтар за новим стилем

Кілька разів на рік віряни згадують своїх покійних родичів. Ці дні називаються поминальними або "батьківськими суботами" і прив'язані до постів та великих церковних свят.

Батьківські суботи 2025 року: дати за новим календарем

З давніх-давен українці поминали покійних родичів саме у суботу. Цей день вважається символом тиші та спокою. Хоча інколи поминають також і в інші дні. В церковному календарі також є дві важливі дати — Вселенські поминальні суботи. Вони є надзвичайно важливими для вірян, адже під час богослужіть згадують не лише покійних родичів, але й всіх спочилих.

Основні батьківські поминальні дні 2025 року:

М'ясопусна батьківська субота (Вселенська батьківська субота) — 22 лютого ;

; Поминальна субота другого тижня Великого посту — 15 березня ;

; Поминальна субота третього тижня Великого посту — 22 березня ;

; Поминальна субота четвертого тижня Великого посту — 29 березня ;

; День поминання воїнів — 9 травня ;

; Проводи — 29 квітня ;

; Троїцька батьківська субота (Вселенська батьківська субота) — 7 червня ;

; Дмитрівська батьківська субота — 25 жовтня.

В церковному календарі є й інші батьківські суботи, які окремо не виділяють:

Поминальний день перед Успенським постом — 26 липня ;

; Покровська батьківська субота — 27 вересня ;

; Кузьмина поминальна субота — 25 жовтня ;

; Михайлівська поминальна субота — 1 листопада ;

; Поминальний день перед Різдвяним постом — 8 листопада.

У Вселенські батьківські суботи під час богослужінь моляться також і за душі всіх покійників, навіть тих, хто не був похований чи раптово помер.

Відвідування церкви в батьківську поминальну суботу

Напередодні будь-якої батьківської суботи в церкві проводять панахиду (парастас — з грецької "клопотання", "прохання"). Вранці проводиться заупокійна Божественна літургія, після чого священник служить спільну панахиду. Віряни передають записки з іменами покійних родичів (можна лише хрещених), щоб священник згадав їх у своїй молитві. За нехрещених членів родини моляться вдома або на цвинтарі.

Традиційно в церкву приносять їжу. Зокрема, можна нести хліб, олію, фрукти та овочі, цукерки, печиво. Не можна приносити м'ясні продукти, алкоголь.

Заведено замовляти сорокауст. Це щоденні молитви, які читаються за упокій покійників та відпущення гріхів протягом 40 днів.

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