Коли будуть зимові канікули 2024-2025 року: скільки відпочиватимуть школярі і студенти

2 вересня 2024 року в Україні розпочався навчальний рік 2024-2025. Він триватиме до 30 червня. Однак, Міністерство освіти через складну ситуацією з енергосистемою надало закладам більшої свободи для організації навчального процесу.

Коли будуть зимові канікули 2024-2025 року в Україні

Зокрема, педагогічні ради шкіл мають право самостійно визначати, скільки триватиме навчальний тиждень, а також тривалість та навіть кількість канікул, форму навчання (дистанційна, очна, змішана). Це допоможе адаптуватися на умов на місці, а також забезпечити безперервність процесу навчання.

Однак, попередньо відомо, що зимові канікули в школах можуть тривати від 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року.

З огляду на те, що існує ризик блекаутів через низькі температури і обстріли Росією критичних об'єктів, заклади освіти зможуть регулювати освітній процес, як і тривалість новорічних канікул: від дати їх встановлення до часу початку й закінчення уроків.

Для змішаної форми навчання у навчальних закладах необхідна наявність укриття, де можна продовжувати заняття в приміщенні закладу освіти або поблизу, але не далі ніж 500 метрів.

Деякі школи, зважаючи на невизначенність ситуації, вже прийняли рішення скасувати осінні канікули, щоб мати можливість в зимовий період подовжити відпочинок. Це дасть змогу забезпечити якісне навчання і мінімізувати втрати.

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