Коли церковне свято Воздвиження Хреста Господнього 2024 року: історія, традиції

Возвиження Хреста Господнього — одне з найбільших церковних свят в осінньому календарі. Воно вшановує подію про віднайдення Хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос.

В народі цей день часто називають Здвиженням. Воно символізує початок руху природи до зими. В давнину наші предки вважали, що від цього дня земля рухається до зимового періоду, птахи відлітають в теплі краї, звірі готуються до сплячки, листя жовтіє і відмирає до наступного весняного сезону.

Коли церковне свято Воздвиження 2024 року

До переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар українці святкували це велике церковне свято 27 вересня. Тепер більшість дат святкується на 13 днів раніше, а це означає, що Воздвиження 2024 року буде 14 вересня.

Що означає слово Воздвиження: що це за свято

Це свято входить до переліку дванадесятих і в християнстві вважається одним з найважливіших. Цього дня християни вшановують одразу дві події: віднайдення Хреста, на якому розіп'яли Сина Божого, та повернення його з Персії. Хрест відшукала мати імператора Костянтина Великого, цариця Гелена. На честь такої знаменної події імператор наказав побудувати храм на місці, де в Єрусалимі був розіп'ятий Ісус. Там урочисто підняли Хрест Господній, а храм назвали на честь Вознесіння.

Пізніше Єрусалим захопив перський цар, який і вивіз Хрест до Персії. Після здобуття візантійський імператором Іраклієм перемоги над персами, Хрест повернули назад до Єрусалиму. Існує легенда, що саме 14 вересня він сам заніс його до храму Вознесіння.

Що не можна робити на Воздвиження Хреста: які традиції існують

Найважливіша заборона, яка існує цього дня — заборона на вживання м'ясних, молочних продуктів. Слід дотримуватися посту. Також не слід мати лихі думки, сваритися, лихословити. Цього дня не радять позичати гроші, збиратися у далеку дорогу, починати нові справи.

Воздвиження Хреста — одне з найбільших дванадесятих свят в році, а тому суворо заборонено фізично працювати, прибирати в будинку, затівати ремонт, займатися городніми справами, шити, вишивати, прати.

Згідно з християнською традицією віряни йдуть до храму, де моляться. З вівтаря на середину церкви обов'язково виносять Хрест. Тут він стоятиме протягом семи днів.

Якщо у вас немає можливості сходити до церкви, можете помолитися вдома. Здавна наші предки намагалися "очистити" оселю від злих духів та нечистої сили за допомогою запалених свічок.

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