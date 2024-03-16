Коли Чистий четвер 2024 року: історія, традиції, що можна і не можна робити

В останній тиждень Великого посту віряни вже активно готуються до Великодня. Чистий четвер в народі часто пов'язують з очищенням душі та тіла перед одним з найбільших релігійних свят року.

Коли буде Чистий четвер 2024 року

Великий піст поділяється на сім тижнів. Останній називається Страсним, в останні дні якого віряни готуються до святкування Великодня. Чистий четвер щороку припадає на різну дату, в залежності від дня святкування світлого свята Христового Воскресіння.

2024 року у вірян західного обряду Чистий четвер припадає на 28 березня, а у вірян східного обряду на 2 травня.

Чистий четвер займає особливе місце в церковній традиції, адже потрібно багато чого встигнути зробити до свята. Здавна у наших пращурів існували свої традиції цього дня.

Історія та традиції свята

Чистий четвер (також називають Страсний четвер або Великий четвер) — останній четвер Великого посту перед Великоднем. Цей день в храмах згадується Таємна вечеря, омивання Ісусом Христом ніг апостолів, молитва Сина Божого в Гефсиманському саду та зрада Юди. Цей вчинок, як вважається, повинен був загартувати послідовників Спасителя, зміцнити узи між ними та створити непорушне братство.

В Євангеліє сказано, що саме цього дня Ісус вперше встановив обряд причастя, коли віряни роблять ковток вина (Його кров) і з'їдають шматок хліба (Його плоть). Хоча своєрідними символами вони стали лише згодом. Також під час вечірньої молитви Христос повідомив своїм учням про те, що незабаром хтось з них його зрадить. Біблія каже, що Син Божий навіть знав, хто саме це буде, але вирішив промовчати.

Від Чистого четверга в храмах починають згадувати про земні страждання Христа перед тим, як Його розіп'яли. В церкві священники читають 12 Страсних Євангелій.

Що можна і не можна робити в Чистий четвер

Що можна і не можна робити у Чистий четвер / Фото: Unsplash

Серед людей Чистий четвер вважається днем, коли очищається не лише душа, але й тіло. Традиційно вже починають приготування до Великодня. Здавна вважалося, що Христове Воскресіння потрібно зустрічати в охайній та прибранній хаті, а тому саме в Чистий четвер починали прибирання. Також традиційно роблять таке:

випікають паски і фарбують яйця;

очищають будинок від бруду, миють не лише підлогу, але й вікна та двері;

викидають пошкоджені, старі і непотрібні речі;

готуються до святкового столу на Великдень;

завершують усі важливі справи.

Купання — один з найважливіших обрядів у Чистий четвер. Віряни це роблять на згадку про те, що Ісус Христос омив ноги апостолам перед початком Тайної вечері.

Чистий четвер — важливе церковне свято, а тому існує і багато заборон. Зокрема, наші предки вірили, що не можна позичати речі з будинку, навіть якщо вас про це дуже попросять. Вважається, що з предметом ви віддаєте добробут і своє щастя. Заборонено думати про погане чи гріховне, сваритися та лаятися.

Цікаво, що всі роботи з приготування до Великодня варто завершити саме в Чистий четвер і в жодному разі не переносити їх на п'ятницю, яку віряни називають Страсною.

Народні прикмети

Якщо залишити неприбираним будинок чи немитим посуд, то весь рік буде невдалим.

Покладіть монетку у воду, якою миєте підлогу, щоб в домі водилися гроші.

Дощить — буде погана погода до самого літа.

Сонячна погода до теплої та приємної весни.

Якщо тричі перерахувати всі гроші, які є в оселі, то родина буде в жити в достатку.

Як і коли правильно купатися в Чистий четвер

Існують особливі правила, коли потрібно купатися в Чистий четвер. Віряни їх дотримуються обов'язково:

Купатися краще до сходу сонця, тоді душа та тіло наповняться енергією. Вмивати обличчя і тіло водою зі срібної ложки чи іншого срібного предмету, щоб отримати красу на цілий рік. Обов'язково під час купання молитися — тільки так можна "змити" всі гріхи. Купатися краще стоячи — щоб вода стікала по тілу.

Також, кажуть, що варто обирати прохолодну воду, щоб тіло і душа краще очистилися від бруду та гріха.

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