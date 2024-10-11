Коли Чорна п'ятниця 2024 року в Україні: історія найважливішого дня знижок, де шукати акції

Чорна п'ятниця в усьому світі — найочікуваніша шопінг-подія року. На які знижки можна розраховувати, де шукати розпродажі та як підготуватися до цього дня?
Щороку наприкінці листопада в Україні та багатьох інших країнах проходить Чорна п'ятниця (Black Friday). Це традиція, яка зародилася в США, швидко поширилася по всьому світу. Часто акції тривають цілий тиждень або навіть довше. 2024 року Чорна п'ятниця припадає на 29 листопада. Це чудова можливість придбати практично будь-які товари за знижками.
На які знижки чекати в Чорну п'ятницю 2024 року
Традиційно в Україні магазини пропонують знижки протягом 3 днів – 1 тижня. 2024 року, як ми вже говорили, Чорна п'ятниця розпочнеться 29 листопада, і знижки можуть тривати до 2-3 грудня, залежно від конкретної мережі. Якщо ви мріяли про щось дороге або хочете придбати цінний подарунок, Black Friday – ідеальний час для цього. У цей період можна:
- Отримати до 90% знижки на майже всі товари;
- Переглянути всі пропозиції магазинів заздалегідь, оскільки вони починають готуватися до Чорної п'ятниці за кілька місяців;
- Оновити гардероб перед зимою;
- Купити техніку, на яку раніше не вистачало коштів.
Де шукати найкращі пропозиції на Чорну п'ятницю від українських магазинів
Зверніть увагу, що розпродажі Black Friday на різних платформах можуть стартувати у різний час. Тому, якщо плануєте купити щось цінне, краще підготуватися заздалегідь, щоб не пропустити найвигідніші пропозиції:
- в "Розетці" розпродаж року стартує 29 листопада;
- найбільший розпродаж року пройде в "Алло" від 17 до 26 листопада;
- яскраві знижки від "Comfy" чекають на українців від 20 листопада;
- "Епіцентр" готовий порадувати своїх покупців знижками від 29 листопада, акції тут проходитимуть кілька днів;
- в мережі "Цитрус" знижки стартують 25 листопада;
- а Notino пропонує своїм покупцям розпродаж Чорної п'ятниці від 25 листопада до 1 грудня.
Найвигідніші акції в світі: де і що купувати на Чорну п'ятницю (Black Friday)
Багато світових онлайн-платформ завчасно готуються до Чорної п'ятниці, і більшість з них здійснює доставку до України. Тому не втрачайте нагоди замовити зі знижкою те, про що давно мріяли. ТСН.ua дослідив, де можна знайти найвигідніші пропозиції на Чорну п'ятницю:
- AliExpress – одна з найпопулярніших китайських платформ, де можна придбати практично будь-які товари – розпочне Black Friday 2024 року 23 листопада і закінчить 30 листопада. Плануються знижки до 80%, а також безліч промокодів і купонів для ще більшої економії;
- eBay – найбільший онлайн-майданчик США також пропонує покупцям велику кількість акційних товарів, однак про початок розпродажу тут поки не відомо;
- Amazon – ще одна популярний майданчик у США, де можна придбати безліч різноманітних товарів. Починається Чорна п'ятниця тут 29 листопада. Можна очікувати приголомшливі знижки до -90%, тож варто слідкувати за оновленнями;
- IKEA – придбати меблі й декор зі знижкою можна буде від 29 листопада. В магазині стверджують, що Чорна п'ятниця 2024 року тут пройде особливо масштабно;
- Alibaba – відомий в усьому світі китайський магазин налічує велику кількість різноманітних товарів. Головна його особливість полягає в тому, що він дозволяє купувати речі оптом. Традиційно Black Friday тут відбувається з особливим розмахом.
Історія Чорної п'ятниці: що ми про неї знаємо і коли вона почалася
Традиція Чорної п'ятниці зародилася в США, де Америка отримала прізвисько "країни розпродажів". Наприкінці XIX століття її охопила економічна криза, яка вплинула на кожного підприємця. Один із них, Френк Вулворт, теж стикався з труднощами, будучи власником маленького магазину. Через брак грошей на утримання сім'ї він вирішив продати всі товари в магазині за ціною 5 центів.
До вечора Вулворт здивувався, що магазин отримав тижневу виручку. Інші підприємці швидко підхопили цю ідею, влаштовуючи власні акції. Вулворт став відомий як "батько розпродажів". Проте справжня Чорна п'ятниця з'явилася значно пізніше.
В середині XX століття останній крок до формування Чорної п'ятниці стався після Дня подяки 25 листопада в США. Залишався лише місяць до Різдва, тому люди кинулися в магазини, створюючи натовпи. Поліцейські у Філадельфії назвали цей день "Чорною п'ятницею" через хаос на вулицях.
В Україні Чорна п'ятниця з'явилася лише 2013 року. За цей час українські магазини сформували власні традиції розпродажів. Сьогодні українці заздалегідь цікавляться цією подією та шукають найкращі пропозиції, хоча перший розпродаж в нашій країні був невеликим.
Як отримати реальні знижки: правильно готуємося до Чорної п'ятниці
На жаль, свято знижок і розпродажів часто затьмарюють недобросовісні продавці, які обманюють покупців в гонитві за прибутком. Покупці ж довіряють цінникам, що обіцяють великі знижки.
Щоб дійсно скористатися вигодами Black Friday, дотримуйтесь порад Романа Шевчука, СЕО агенції Digitalnia Agency:
- Готуйтеся заздалегідь. Складіть список речей, які плануєте придбати до кінця року. Деякі з них можна замовити наперед до різних свят — днів народжень, Нового року, Миколая тощо.
- Виділіть бюджет для "Чорної п'ятниці". Це допоможе краще сформувати список необхідних покупок.
- Визначтеся з магазинами. Знайдіть ті, де є потрібні вам товари, додайте їх до списку бажаного або в закладки. Це допоможе вам перевірити ціни.
- Слідкуйте за цінами. Використовуйте прайс-агрегатори для відстеження цін протягом року. Орієнтуйтеся на найнижчу ціну. Можливо, на ваш товар буде акція чи подарунок. Записуйте ціни до "Чорної п'ятниці" і під час акції.
- Не поспішайте з покупками. У день розпродажів не купуйте одразу, побачивши "Акція" і знижку -20%. Перевірте ціну, яку ви зафіксували раніше.
- Перевірте товар після покупки. Огляньте його на предмет дефектів. Можливо, він вже був повернутий.
- Дотримуйтесь списку покупок. Обмежте себе тим, що запланували. Ви можете купити один товар зі знижкою, але переплатити за інший або набрати непотрібного.
Дотримуючись цих порад, зможете отримати справжні знижки і уникнути розчарувань на Чорну п'ятницю.
Головне правило: зробили покупку — зробіть донат на ЗСУ, бажано на ту ж суму. Підтримуйте бізнес, але не забувайте про армію, що наближає нашу перемогу.