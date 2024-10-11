Коли Чорна п'ятниця 2024 року в Україні: історія найважливішого дня знижок, де шукати акції

Чорна п'ятниця в усьому світі — найочікуваніша шопінг-подія року. На які знижки можна розраховувати, де шукати розпродажі та як підготуватися до цього дня?

Щороку наприкінці листопада в Україні та багатьох інших країнах проходить Чорна п'ятниця (Black Friday). Це традиція, яка зародилася в США, швидко поширилася по всьому світу. Часто акції тривають цілий тиждень або навіть довше. 2024 року Чорна п'ятниця припадає на 29 листопада. Це чудова можливість придбати практично будь-які товари за знижками.

На які знижки чекати в Чорну п'ятницю 2024 року

Традиційно в Україні магазини пропонують знижки протягом 3 днів – 1 тижня. 2024 року, як ми вже говорили, Чорна п'ятниця розпочнеться 29 листопада, і знижки можуть тривати до 2-3 грудня, залежно від конкретної мережі. Якщо ви мріяли про щось дороге або хочете придбати цінний подарунок, Black Friday – ідеальний час для цього. У цей період можна:

Отримати до 90% знижки на майже всі товари;

Переглянути всі пропозиції магазинів заздалегідь, оскільки вони починають готуватися до Чорної п'ятниці за кілька місяців;

Оновити гардероб перед зимою;

Купити техніку, на яку раніше не вистачало коштів.

Де шукати найкращі пропозиції на Чорну п'ятницю від українських магазинів

Де шукати знижки на Чорну п'ятницю 2024 року / Фото: Unsplash

Зверніть увагу, що розпродажі Black Friday на різних платформах можуть стартувати у різний час. Тому, якщо плануєте купити щось цінне, краще підготуватися заздалегідь, щоб не пропустити найвигідніші пропозиції:

в "Розетці" розпродаж року стартує 29 листопада;

найбільший розпродаж року пройде в "Алло" від 17 до 26 листопада;

яскраві знижки від "Comfy" чекають на українців від 20 листопада;

"Епіцентр" готовий порадувати своїх покупців знижками від 29 листопада, акції тут проходитимуть кілька днів;

в мережі "Цитрус" знижки стартують 25 листопада;

а Notino пропонує своїм покупцям розпродаж Чорної п'ятниці від 25 листопада до 1 грудня.

Найвигідніші акції в світі: де і що купувати на Чорну п'ятницю (Black Friday)

Багато світових онлайн-платформ завчасно готуються до Чорної п'ятниці, і більшість з них здійснює доставку до України. Тому не втрачайте нагоди замовити зі знижкою те, про що давно мріяли. ТСН.ua дослідив, де можна знайти найвигідніші пропозиції на Чорну п'ятницю:

AliExpress – одна з найпопулярніших китайських платформ, де можна придбати практично будь-які товари – розпочне Black Friday 2024 року 23 листопада і закінчить 30 листопада. Плануються знижки до 80%, а також безліч промокодів і купонів для ще більшої економії;

– одна з найпопулярніших китайських платформ, де можна придбати практично будь-які товари – розпочне Black Friday 2024 року 23 листопада і закінчить 30 листопада. Плануються знижки до 80%, а також безліч промокодів і купонів для ще більшої економії; eBay – найбільший онлайн-майданчик США також пропонує покупцям велику кількість акційних товарів, однак про початок розпродажу тут поки не відомо;

– найбільший онлайн-майданчик США також пропонує покупцям велику кількість акційних товарів, однак про початок розпродажу тут поки не відомо; Amazon – ще одна популярний майданчик у США, де можна придбати безліч різноманітних товарів. Починається Чорна п'ятниця тут 29 листопада. Можна очікувати приголомшливі знижки до -90%, тож варто слідкувати за оновленнями;

– ще одна популярний майданчик у США, де можна придбати безліч різноманітних товарів. Починається Чорна п'ятниця тут 29 листопада. Можна очікувати приголомшливі знижки до -90%, тож варто слідкувати за оновленнями; IKEA – придбати меблі й декор зі знижкою можна буде від 29 листопада. В магазині стверджують, що Чорна п'ятниця 2024 року тут пройде особливо масштабно;

– придбати меблі й декор зі знижкою можна буде від 29 листопада. В магазині стверджують, що Чорна п'ятниця 2024 року тут пройде особливо масштабно; Alibaba – відомий в усьому світі китайський магазин налічує велику кількість різноманітних товарів. Головна його особливість полягає в тому, що він дозволяє купувати речі оптом. Традиційно Black Friday тут відбувається з особливим розмахом.

Історія Чорної п'ятниці: що ми про неї знаємо і коли вона почалася

Чорна п'ятниця: історія / Фото: Unsplash

Традиція Чорної п'ятниці зародилася в США, де Америка отримала прізвисько "країни розпродажів". Наприкінці XIX століття її охопила економічна криза, яка вплинула на кожного підприємця. Один із них, Френк Вулворт, теж стикався з труднощами, будучи власником маленького магазину. Через брак грошей на утримання сім'ї він вирішив продати всі товари в магазині за ціною 5 центів.

До вечора Вулворт здивувався, що магазин отримав тижневу виручку. Інші підприємці швидко підхопили цю ідею, влаштовуючи власні акції. Вулворт став відомий як "батько розпродажів". Проте справжня Чорна п'ятниця з'явилася значно пізніше.

В середині XX століття останній крок до формування Чорної п'ятниці стався після Дня подяки 25 листопада в США. Залишався лише місяць до Різдва, тому люди кинулися в магазини, створюючи натовпи. Поліцейські у Філадельфії назвали цей день "Чорною п'ятницею" через хаос на вулицях.

В Україні Чорна п'ятниця з'явилася лише 2013 року. За цей час українські магазини сформували власні традиції розпродажів. Сьогодні українці заздалегідь цікавляться цією подією та шукають найкращі пропозиції, хоча перший розпродаж в нашій країні був невеликим.

Як отримати реальні знижки: правильно готуємося до Чорної п'ятниці

На жаль, свято знижок і розпродажів часто затьмарюють недобросовісні продавці, які обманюють покупців в гонитві за прибутком. Покупці ж довіряють цінникам, що обіцяють великі знижки.

Щоб дійсно скористатися вигодами Black Friday, дотримуйтесь порад Романа Шевчука, СЕО агенції Digitalnia Agency:

Готуйтеся заздалегідь. Складіть список речей, які плануєте придбати до кінця року. Деякі з них можна замовити наперед до різних свят — днів народжень, Нового року, Миколая тощо. Виділіть бюджет для "Чорної п'ятниці". Це допоможе краще сформувати список необхідних покупок. Визначтеся з магазинами. Знайдіть ті, де є потрібні вам товари, додайте їх до списку бажаного або в закладки. Це допоможе вам перевірити ціни. Слідкуйте за цінами. Використовуйте прайс-агрегатори для відстеження цін протягом року. Орієнтуйтеся на найнижчу ціну. Можливо, на ваш товар буде акція чи подарунок. Записуйте ціни до "Чорної п'ятниці" і під час акції. Не поспішайте з покупками. У день розпродажів не купуйте одразу, побачивши "Акція" і знижку -20%. Перевірте ціну, яку ви зафіксували раніше. Перевірте товар після покупки. Огляньте його на предмет дефектів. Можливо, він вже був повернутий. Дотримуйтесь списку покупок. Обмежте себе тим, що запланували. Ви можете купити один товар зі знижкою, але переплатити за інший або набрати непотрібного.

Дотримуючись цих порад, зможете отримати справжні знижки і уникнути розчарувань на Чорну п'ятницю.

Головне правило: зробили покупку — зробіть донат на ЗСУ, бажано на ту ж суму. Підтримуйте бізнес, але не забувайте про армію, що наближає нашу перемогу.