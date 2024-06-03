Коли цього року Маковія в Україні: Медовий Спас будемо святкувати за новим календарем

Від 1 вересня 2023 року українці святкують Маковія або Медовий Спас по-новому. Через перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дати багатьох церковних свят змінилися.

Щороку наприкінці літа віряни в Україні святкують особливий період, який називається "Спасівка". Починається він зі свята Маковія, яке ще носить назву Медовий Спас.

Раніше в Україні Медовий Спас святкували 14 серпня. Однак, 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому більшість церковних свят тепер припадають на інші дати.

За новим календарем українські віряни будуть святкувати Маковія 1 серпня.

Що таке Маковія: історія свята

В церковному календарі свято називається Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. За переказами, колись частина хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа, допомогла врятувати жителів Константинополя від страшної епідемії.

Святиню тоді священники занурили у водойму, після чого всі сліди хвороби зникли. Звідси, кажуть історики, й пішла народна назва "Спас" — адже свято пов'язане зі Спасителем людства Сином Божим.

Маковія: традиції свята

Що можна і що не можна робити у Медовий Спас / Фото: Unsplash

Традиційно у Медовий Спас віряни несуть до церкви кошики з медом, маками та різнотрав'ям для освячення. Цей звичай походить від давніх часів, коли Господу підносили перший урожай як вдячність за нього. Мак освячують на Маковія тому, що цей день також приурочений семи мученикам Маккавеїв, які були закатовані за свою віру.

Саме від Маковея починається двотижневий піст, який носить назву Успенський. Закінчується він перед великим святом — Успінням Пресвятої Богородиці (15 серпня за новим календарем).

Букет з маків та різнотрав'я після освячення прийнято зберігати за іконами. До букету часто крім голівок маку кладуть жоржини, чорнобривці, айстри, гвоздику, васильки, м'яту, чебрець тощо. Освячені висушені квіти вважалися цілющими, їх давали худобі, коли та хворіла.

Щоб рік був ситним перед походом до церкви обов'язково сідали за щедрий сніданок. На Медовий Спас в багатьох регіонах України пекли пиріжки з маком. А ще існувало повір'я, що цього дня Бог прощає жінкам всі їхні гріхи, якщо вони щиро помоляться.

Що не можна робити на Маковія

Насамперед, заборони стосуються того, що можна класти до кошика для освячування. Так, заборонено освячувати цього дня алкогольні напої, м'ясні вироби, гроші чи інші матеріальні цінності.

Існувала сувора заборона на гучні вечірки, галасливі розмови та веселощі. Не можна займатися хатніми справами, прибиранням. А ще не варто сваритися чи з'ясовувати відносини. Краще не бажайте в Медовий Спас зла, навіть своїм ворогам. Інакше всі біди повернуться до вас сторицею.

Читайте також: