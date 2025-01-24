Коли День святого Валентина 2025 року: чи змінилася дата, основні традиції свята всіх закоханих

День святого Валентина — це найромантичніший день року, коли закохані ще раз демонструють свої почуття та нагадують про свою любов. Чи змінилась дата цього свята в Україні і як його святкують у різних куточках світу?

Коли День святого Валентина 2025 року: чи змінилася дата

1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, через що багато важливих церковних свят було переведено на 13 днів назад. Однак це не стосується Дня святого Валентина. Це свято вважається світським, а тому як святкувалося 14 лютого, так і буде надалі святкуватися в цю дату.

Історія Дня святого Валентина: хто його придумав і коли

Багато хто вважає, що Луперкалії, стародавнє римське свято родючості, яке припадало на 15 лютого в VI столітті до н.е., стало передвісником нашого сучасного свята. Вважається, що Луперкалії проводилися для вшанування римського бога родючості Луперкса. Згідно з історією, це свято було кровожерливим, насильницьким та сексуальним святкуванням, що включало язичницький обряд принесення в жертву козла (символу сексуальності), а потім використання його шкіри для того, щоб бити жінок, що нібито відганяло безпліддя.

В намаганні християнізувати це язичницьке свято деякі припускають, що католицька церква запровадила святкування Дня святого Валентина 14 лютого, щоб протистояти таким практикам та надати святу релігійного змісту, використовуючи святого як його символ.

Звісно, виникає запитання — ким був святий Валентин? Ось тут ситуація стає дещо складною, оскільки в той період церковної історії було кілька відомих священиків на ім’я Валентин, і навколо кожного з них існують різні міфи, пов’язані зі святом.

Одна римська легенда розповідає, що Клавдій II хотів, аби його солдати не відволікалися від військових обов’язків, тому він постановив, що їм заборонено одружуватися, а весілля стали незаконними. Католицький священик на ім’я Валентин вважав це аморальним і неписаним, тому він порушив наказ Клавдія II, продовжуючи таємно проводити весільні обряди. Римський імператор ув’язнив Валентина за його непокору і пізніше обезголовив його 14 лютого за відмову відректися від своєї віри, таким чином зробивши його "святим" за його мучеництво.

Інша легенда розповідає про любовну історію між Валентином та сліпою дочкою його тюремного наглядача Юлією. Після того, як Валентина ув’язнили за допомогу християнам, яких тоді переслідувала влада, він щодня у в'язниці молився разом з Юлією, і Бог повернув їй зір. В ніч перед його стратою він написав листа Юлії, підписавши його: "З любов’ю, твій Валентин". Тоді він здобув репутацію покровителя закоханих.

Для того, щоб вшанувати мучеництво святого Валентина, папа Геласій офіційно скасував святкування Луперкалій наприкінці V століття і оголосив 14 лютого днем пам’яті святого Валентина, хоча малоймовірно, що він мав на увазі вшанування любові, як це зрештою сталося.

Цікаві факти про День святого Валентина

Цікаві факти про день святого Валентина / Фото: Фото з відкритих джерел

У 1300-х роках День святого Валентина офіційно став святом, пов'язаним з любов’ю У середньовіччі вважалося, що 14 лютого починається сезон парування птахів. Англійський поет Середньовіччя Чосер закріпив зв'язок між Днем святого Валентина, птахами та романтикою у своїй поемі 1375 року "Пташиний парламент", написавши: "Бо це було на день святого Валентина, / Коли кожен птах прилітає, щоб вибрати пару". Далі, як то кажуть, історія зробила своє! Купідон походить з грецької міфології Будьте обережні в День святого Валентина, бо вас можуть уразити стріли Купідона. За даними Time, історію цього всесвітньо відомого херувима можна простежити від 700 року до н.е. У Стародавній Греції Ерос, грецький бог любові, зображувався як привабливий молодий чоловік і мав силу змушувати людей шалено закохуватися. З часом його почали використовувати римляни, і він став відомий як Купідон — його образ змінився на маленького хлопчика з луком і стрілами. Завдяки своїм силам, що викликають любов, його почали асоціювати з Днем святого Валентина приблизно на початку XIX століття. Перша "валентинка" була надіслана в XV столітті Згідно з History.com, найстаріша написана "валентинка" датується 1415 роком. Шарль, герцог Орлеанський, надіслав таку листівку своїй дружині, перебуваючи в політичному ув'язненні в Лондонській вежі. Один з рядків вірша містить слова: "Я вже хворий від любові, моя ніжна Валентино". Масове виробництво "валентинок" почалося тільки в 1840-х роках У XVII столітті люди почали обмінюватися листівками та листами з коханими та друзями. Однак перші масово виготовлені "валентинки" з'явилися тільки в 1840-х роках. Естер А. Хоуленд продавала листівки з мереживом та стрічками, що зробили святкування дня закоханих популярним в США. Перша коробка шоколадок у формі серця була представлена 1861 року Її створив Річард Кедбері, син засновника компанії "Кедбері" Джона Кедбері, який почав упаковувати шоколадки у розкішні коробки для збільшення продажів. Він представив першу коробку шоколадок у формі серця до Дня святого Валентина 1861 року, і сьогодні щорічно продається понад 36 мільйонів таких коробок.

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