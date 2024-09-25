Коли День захисників і захисниць України 2024 року: чому змінилася дата святкування

Українці стали більші цінувати захисників та захисниць в умовах повномасштабної війни. Адже саме завдяки ЗСУ ми можемо щоранку прокидатися в теплому ліжку. Тож дуже важливо привітати воїнів з їхнім професійним святом.

Чому День захисників та захисниць України перенесли: яка нова дата святкування

Від 2014 до 2022 року День захисників та захисниць України ми святкували 14 жовтня. Дата була прив'язана до великого церковного свята — Покрови Пресвятої Богородиці, яке було надзвичайно шанованим серед українського козацтва.

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календр, який змінив дні святкування більшості церковних свят, зокрема і Покрови. Тому професійне свято захисників і захисниць України також було перенесено разом з ним. Від 2023 року ми святкуємо його 1 жовтня.

Цього дня прийнято вітати всіх чоловіків та жінок, які мають відношення до захисту нашої Батьківщини. А тому ви можете сміливо дарувати свої привітання:

прикордонникам;

ветеранам АТО, всім військовослужбовцям ТРО і ЗСУ;

військовим санітарам, медикам, кухарям, капеланам — хто працює на забезпечення потреб фронту;

правоохоронцям;

працівникам оборонпрому;

волонтерам.

23 лютого в Україні — не свято

Хоча одразу після здобуття Україною незалежності існувало таке свято як День захисника вітчизни, яке припадало на 23 лютого, однак 2014 року його скасували. Саме тоді РФ розпочала свою агресію щодо України, незаконно анексувала Кримський півострів, вторглася в Донецьку та Луганську області.

Тому 2014 року було прийнято рішення створити своє окреме свято, щоб вшановувати захисників України. Дату обрали не випадково. Цього дня святкують Покрову Пресвятої Богородиці — найшанованіший день серед українського козацтва.

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