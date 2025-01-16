Коли дозволено перетинати суцільну смугу: водіям нагадали винятки з правил

За правилами дорожнього руху водіям заборонено перетинати суцільну смугу на дорозі, а порушення цього правила є підставою для штрафу. Але є кілька винятків, коли перетин суцільної смуги дозволяється.

Про такі ситуації водіям нагадав сайт UAMotors.

Перешкоди на дорозі

Перший виняток – це перешкоди, які блокують твою смугу руху. Це може бути інша автівка в аварійній ситуації, дорожні роботи або повалене дерево.

У такій ситуації водій не має іншого вибору, ніж перетнути суцільну смугу розмітки, щоб оминути перешкоду. Звісно, необхідно робити це максимально уважно та обережно.

Інші учасники дорожнього руху

Час від часу водії зустрічають на дорозі інші транспортні засоби, які рухаються надто повільно – повільніше за 30 км/год. Таке може статись, наприклад, через аварійний стан авто, який не дозволяє рухатись швидше.

Експерти сайту зазначають, що таких учасників руху можна обганяти, навіть якщо для цього треба перетнути заборонювальну розмітку, адже занадто повільна швидкість є аварійно небезпечною для інших учасників руху. Знову ж таки, йдеться не про звичайний обгін, коли вам просто хочеться обійти того, хто їде попереду повільніше на 10 км/год.

Пошкоджене дорожнє покриття

Ще один випадок, за умови якого порушення правил дорожньої розмітки є вимогою безпеки – це значні пошкодження дорожнього покриття. Великі ями, наприклад, можуть стати причиною пошкодження автомобіля і, як наслідок, ДТП. Тому перетин суцільної смуги в таких умовах абсолютно виправданий.

"Але в будь-якому з цих випадків треба бути максимально уважним і не забувати про інших учасників руху. Адже навіть за поважних обставин маневри потрібно робити обережно, щоб не спровокувати аварійну ситуацію", – зауважили фахівці.

Нагадаємо, щоб не спровокувати небезпечну ситуацію на дорозі через втому, кмітливі водії користуються перевіреними методами. Щоб швидко підбадьоритися та не заснути за кермом досвідчені водії беруть із собою в дорогу скибочку лимона.

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