Коли хрестити дитину 2024 року: сприятливі дні, в якому віці краще

Батьки, які сповідують християнство, замислюються над хрещенням дитини, щоб надати їй духовного хоронителя та захистити від злих сил.

Варто зазначити, що нехрещені люди не допускаються до причащання в церкві і не модуть здійснювати обряд вінчання.

Коли можна хрестити дитину 2024 року

Згідно з церковними правилами, обряд хрещення можна проводити будь-якого дня року. Ні суворий піст, ні церковні свята не є перешкодою для таїнства.

Наші предки вірили, якщо охрестити дитину на Різдво чи Водохреще, то це подарує їй щасливу долю, здоров'я та благополуччя.

Однак в окремих церквах можуть не проводити хрещення в певні дні, що пов'язано з відсутністю священника чи проведенням інших обрядів, тому потрібно уточнити про це зарання.

Найчастіше сучасні батьки обирають для проведення таїнства хрещення вихідний день тижня, коли не потрібно йти на роботу. Популярними також є вівторок і четвер. Дехто вважає, що така традиція склалался тому, що середа та п'ятниця для вірян є пісними днями, а тому влаштовувати застілля після хрещення буде неправильним.

Також часто обирають дату за Святцями чи Місяцесловом — це православні календарі з датами, коли вшановується пам'ять певних святих. Наприклад, якщо ви назвали сина Михайлом, то його можна хрестити в день іменин: 11 січня, 14 лютого, 10, 14 березня, 16 квітня, 2, 7, 21, 23 травня, 15, 31 червня, 4, 7, 29 липня, 12 серпня, 6 вересня, 2 жовтня, 8, 17, 22 листопада, 18 грудня.

Якщо ж імені немає в святцях, ви можете обрати співзвучне ім'я і призначити дату хрещення відповідно до нього. Ці правила не є обов'язковими, але на них можна спиратися.

В якому віці краще хрестити дитину

В якому віці краще хрестити дитину / Фото: Unsplash

Традиційно обряд хрещення проводять після того, як дитині виповнилося 40 днів. Однак це правило пов'язане лише з тим, що згідно з церковними традиціями породілля вважається "нечистою" і не може заходити до церкви. Проте ці обмеження спростовуються сучасною церквою.

Якщо дитина важко хворіє, церква закликає провести обряд таїнства хрещення якомога швидше. Тут вже мама сама може обирати, чи бути їй присутньою під час хрещення, чи ні. Також можна запросити священника до себе додому.

Згідно з Біблією, людина повинна розуміти, що хоче бути православною та свідомо приймати віру. Деякі батьки саме за цих причин відкладають хрещення до більш свідомого віку, щоб дитина сама обрала собі шлях у житті. Церковні правила дозволяють хреститися в будь-якому віці.

А ось психологи стверджують, що найкращий час для хрещення дитини — 1,5-2 місяці. В цей період малюк вже адаптувався після народження, однак більшу частину свого життя проводить уві сні, ще не ставиться до чужих людей насторожено. Тому в цьому віці діти зазвичай переносять хрещення краще.

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