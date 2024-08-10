Коли і як правильно пересаджувати півонії: нові пагони ростимуть по п'ять штук за ніч

Півонії можна з впевненістю назвати справжньою прикрасою будь-якого саду. Однак, щоб ці рослини радували своїм пишним квітінням, їх потрібно вчасно і правильно пересаджувати.

За словами експертів, найкращий час для пересаджування півоній — кінець серпня - кінець вересня. Навесні пересаджувати ці квіти не бажано, тому що у них в цей період починається активне зростання.

Щоб рослина пізніше пишно квітнула, важливо забезпечити їй правильне висаджування і догляд. Не забувайте, що півонія полюбляє хороший дренаж ґрунту і достатньо світла. Враховується і глибина висаджування. Саме вона впливає на те, наскільки швидко бруньки зможуть відновити зростання і запобігає їх загниванню.

Завдяки систематичному поливанню квіти отримують достатньо вологи, щоб утворювати все більше і більше бутонів. Щоб утримувати в землі вологу можна використовувати мульчування, воно ж пригнічує і зростання бур'янів.

Дуже важливо пам'ятати кілька важливих правил пересаджування півоній. Насамперед, за декілька днів до запланованої процедури квіти потрібно рясно полити. Також обережно обкопайте кущ по колу, використовуючи вила і відступаючи від стебла близько 30-40 см.

Підкопують кущ знизу і діють дуже обережно. Потім можна підняти його на поверхню, очистити коріння від ґрунту, розділити на частинки. Тепер можете викопати яму глибиною до 70 см і діаметром близько 60 см. На дно обов'язково викладіть дренаж з битої цегли чи керамзиту. Потім центр заглиблення закидайте землею, щоб утворився горбик. Розпряміть коріння рослини на гірці.

Після цього ямку заповніть землею повністю, злегка утрамбовуючи. Не забудьте всі пересаджені кущі щедро полити. Протягом перших 2-3 тижнів після пересаджування півонії потребують регулярного поливання. В перший рік після процедури вони можуть не квітнути — це нормально. Рослина в цей період зосереджена на вкорінюванні.

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