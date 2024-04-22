Коли Івана Купала 2024 року за новим календарем: чи змінилася дата, традиції та обряди

Коли Івана Купала 2024 року за новим календарем

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар змінилася дата більшості церковних свят. Тепер українці святкують їх на 13 днів раніше. Залишається незмінною лише дата Великодня, яка щороку розраховується, а також тих свят, які прив'язані до святкування Христового Воскресіння.

Як же перехід українських вірян на новий календар вплинув на святкування народного свята Івана Купала? Все дуже просто. Це свято прив'язане до святкування важливої церковної події Різдва Івана Хрестителя, яка колись припадала на 7 липня, а тепер на 24 червня. Саме тому ми будемо святкувати Івана Купала в ніч проти 24 червня.

Івана Купала: історія свята

Свято Івана Купала має давнє коріння та багату історію, яка поєднує язичницькі традиції та християнські обряди.

Наші предки пов'язували свято з літнім сонцестоянням. Люди вірили, що в цей час можна звертатися до природних божеств за плодючість та врожайність. Після прийняття християнства, свято почали асоціювати з днем народження (різдвом) Івана Хрестителя. З цього часу свято також стало відоме як Івана Купала, що поєднує обряди очищення від гріхів, які проводив Іван Хреститель.

Перші згадки про Івана Купала як свято з'явилися у Волинському літописі. Там розповідається про події "напередодні Івана дня на самі купалья". Це свято було традиційним для слов'ян, адже у часи язичників в Київській Русі особливо шанували Сонце та Воду.

Існує кілька версій походження назви свята. Найпопулярнішою серед них є думка, що воно пішло від слова "купатися", адже святкування традиційно відбувається біля водойм. Цікаво, що в різних регіонах України існують різні назви свята. Також відомими є Сонцекрес та Купайла.

Івана Купала: традиції та обряди

Івана Купала: традиції та обряди / Фото: commons.wikimedia.org

Сьогодні Івана Купала в Україні вже не святкують з таким розмахом, як це робили в давнину. Однак важливо пам'ятати про звичаї своїх предків для збереження культурних традицій народу. Купальські обряди уособлювали собою єднання з природою. Головними дійовими особами виступали не люди, а трави, водойми, Сонце та Місяць. Традиційно вночі купалися, плели віночки, стрибали через полум'я ворожили та відправлялися на пошуки містичної квітки папороті.

Стрибки через багаття були кульмінацією святкування. Розпалювали величезне вогнище, через яке пари намагалися перестрибнути, взявшись за руки. Якщо молоді люди не роз'єднали руки під час стрибка, вони обов'язково візьмуть шлюб і будуть щасливі в ньому. Якщо на людині загориться частина одягу — це до нещасть.

Незаміжні дівчата плели віночки з різнотрав'я, які опускали в річку чи іншу водойму. При цьому співали пісень. Вірили, куди віночок попливе, звідти потрібно чекати на нареченого. А якщо він потонув, то дівчина ще рік буде самотньою.

Незвичайною традицією вважався пошук квітки папороті, яка, згідно з легендою, квітне лише в цю єдину ніч року. Існувала думка, що квітка наділена особливими магічними силами, вона допоможе зрозуміти мову тварин і бачити заховані скарби.

На Івана Купала заборонялося піднімати знайдень на землі гроші. Вірили, що це принесе фінансові проблеми. Також не бажано спати, тому що до будинку зайде нечиста сила.

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