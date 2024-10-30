Коли краще ловити рибу в листопаді 2024 року за місячним календарем: сприятливі дні

В листопаді вже починає поступово охолоджуватися вода, а тому поведінка риби змінюється. Багато видів готуються до зими, зменшують активність. Однак є певні дні в листопаді 2024 року, коли риба сама буде проситися на гачок.

Насамперед, слід зазначити, що в листопаді активними залишаються тільки деякі види риби. Зокрема, судак, щука, окунь і минь. Вони намагаються наїстися, щоб накопити достатньо жирів на зиму. А це значно підвищує шанси результативної риболовлі.

А ось більш мирна риба вже шукає ями для зимівлі, тому її активність вже не така сильна, як влітку. Ще можуть клювати в'язь, плітка чи лящ, але вже не варто розраховувати на стабільний улов.

Місячний календар риболовлі на листопад 2024 року

Поведінка риби в листопаді залежить від багатьох факторів, зокрема, фази Місяця і погодних умов. Сприятливими днями для риболовлі в останній осінній місяць 2024 року будуть:

1-4 листопада;

14-18 листопада;

28-30 листопада.

На більш-менш хороший улов можна розраховувати також:

5-9 листопада;

23-27 листопада.

А ось зовсім несприятливими днями для риболовлі будуть:

10-13 листопада;

19-22 листопада.

Як правильно ловити рибу в листопаді

Так як в листопаді найбільше шансів зловити саме хижу рибу, то найкращим методом риболовлі стане спінінг. Для результату краще використовувати повільну проводку та великі приманки. Запам'ятайте, що окунь полюбляє полювати на неглибоких ділянках, де є багато водної рослинності. Щука і судак себе краще почувають на глибоких місцях. А щоб вполювати трофейні екземпляри — спробуйте застосувати коливальні блешні, силіконові приманки та воблери.

До того, як водойми вкриє лід, все ще можна використовувати й літні снасті. Плітку чи підлящик можна зловити на поплавкову вудку з фідером. Для мирної риби використовуйте опаришів, черв'яків чи мотильків як наживку.

Щоб ефективно ловити рибу в листопаді потрібно правильно підготуватися. Одягайтеся відповідно до погодніх умов, стежте за прогнозом погоди, зокрема, нічними заморозками. Більш ретельно, ніж влітку, підбирайте снасті і приманки.

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