Коли краще вигулювати собаку: вранці чи ввечері — кінологи дали остаточну відповідь

За словами фахівців, скласти план гуляння з собакою досить просто. Потрібно лише знати деякі нюанси і дотримуватися правил щодня.

Не всі власники собак знають, що вигулювати своїх улюбленців потрібно в певні години, адже це впливає не лише на комфорт чотирилапих, але й і на їхнє здоров'я.

В яку годину гуляти з собакою вранці

Ранкова прогулянка — це заряд енергії на увесь день. Кінологи стверджують, що виходити на вулицю з улюбленцем потрібно між 6 та 8 годинами ранку. Саме в цей час більшість собак вже прокинулися від нічного сну, а тому їм надзвичайно важливо розпочати день з активності. Для собак це не лише прогулянка, але й спосіб запустити процес обміну речовин.

Вранці не обов'язково гуляти з чотирилапим другом довго. Головне, щоб собака встиг сходити в туалет і побігати. Перша прогулянка може й не відрізнятися сильною активністю чи серйозними іграми. Однак, вона є важливою для здоров'я собаки, адже позитивно впливає на його нервову систему.

В яку годину гуляти з собакою ввечері

Обов'язково заплануйте вечірню прогулянку на період між 18 та 20 годинами. Цей час кінологи вважають найоптимальнішим для активних та тривалих навантажень. Дуже важливо під час вечірньої прогулянки ініціювати енергійні ігри, вправи на витривалість.

В більшості собаки ввечері дуже активні, а тому потрібно зробити все, щоб вони отримали вихід цієї енергії. Тоді улюбленець спатиме спокійну всю ніч і не будитиме, вимагаючи уваги.

Про що ще потрібно пам'ятати, вигулюючи собаку

Кінологи радять власникам собак також дотримуватися інших важливих правил, плануючи прогулянку. А саме:

влітку краще уникати найспекотніші період доби — між 11 ранку та 16 дня;

взимку не слід гуляти дуже рано вранці та надто пізно ввечері, коли температури повітря критично падає.

Фахівці стверджують, що дотримування щоденного режиму вигулювання є одним з найважливіших аспектів догляду за вашим улюбленцем. Завдяки встановленому розкладу собака буде почуватися спокійно та впевнено. Його характер стане більш лагідним, а поведінка — передбачуваною. А ще режим вигулювання допомагає створити емоційний зв'язок між власником собаки і його чотирилапим другом.

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