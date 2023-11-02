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Коли квасити капусту в листопаді 2023: сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Коли квасити капусту в листопаді 2023: сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем

Коли квасити капусту

Сприятливі дні для квашення капусти в листопаді 2023 року

Пізня осінь вважається кращим часом для соління і квашення капусти, тому що у цей період збирають урожай пізніх сортів, які найкраще підходять для заготівель на зиму.

Перед початком квашення капусти важливо врахувати дні місячного календаря - найсприятливіші, просто сприятливі та не сприятливі.

У листопаді 2023 року до останніх відносяться дні молодика 13 листопада і повного місяця 27 листопада.

Вплив фаз місяця на заквашування капусти 

Фази місяця впливати на життєдіяльність бактерій, на процеси бродіння. Саме від цього залежить, якою буде капуста.. 

  • Якщо заквасити капусту у повню - продукт може вийти занадто м'яким та прісним.
  • Під час спадного Місяця є ризик, що капуста гірше просолиться або ж процес буде довгим. 
  • Якщо засолити капусту у молодик, вона може вийти занадто кислою і буде погано  зберігатися.

Найвдаліший період для заквашування капусти - це місяць, що росте. Капуста заквашена у цей період виходить соковитою, хрумкою, в міру солодкою та кислою. Вона добре зберігається без втрати смакових якостей.

В листопаді 2023 року фази Місяця будуть такими:

  • спадний Місяць від  1 по 12 листопада,
  • молодик  від 11:27  за київським часом 13 листопада,
  • місяць, що зростає — з 14 по 26 листопада,
  • повня від 27 листопада об 11:16 за київським часом;
  • спадний Місяць — з 28 по 30 листопада.

Які дні сприятливі для закваски капусти за місячним календарем у листопаді 2023 року

Найкраще квасити капусту 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 листопада, саме в цей період Місяць зростатиме. 

Які дні несприятливі для засолювання капусти в листопаді

Фахівці категорично не рекомендують  засолювати капусту 13 та 27 листопада. 

Краще  не квасити капусту на спадний Місяць —  від 1 по 12 та з 28 по 30 листопада.

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Дата публікації
Перегляди
10к
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