Коли квасити капусту в листопаді 2023: сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем

Сприятливі дні для квашення капусти в листопаді 2023 року

Пізня осінь вважається кращим часом для соління і квашення капусти, тому що у цей період збирають урожай пізніх сортів, які найкраще підходять для заготівель на зиму.

Перед початком квашення капусти важливо врахувати дні місячного календаря - найсприятливіші, просто сприятливі та не сприятливі.

У листопаді 2023 року до останніх відносяться дні молодика 13 листопада і повного місяця 27 листопада.

Вплив фаз місяця на заквашування капусти

Фази місяця впливати на життєдіяльність бактерій, на процеси бродіння. Саме від цього залежить, якою буде капуста..

Якщо заквасити капусту у повню - продукт може вийти занадто м'яким та прісним.

Під час спадного Місяця є ризик, що капуста гірше просолиться або ж процес буде довгим.

Якщо засолити капусту у молодик, вона може вийти занадто кислою і буде погано зберігатися.

Найвдаліший період для заквашування капусти - це місяць, що росте. Капуста заквашена у цей період виходить соковитою, хрумкою, в міру солодкою та кислою. Вона добре зберігається без втрати смакових якостей.

В листопаді 2023 року фази Місяця будуть такими:

спадний Місяць від 1 по 12 листопада,

молодик від 11:27 за київським часом 13 листопада,

місяць, що зростає — з 14 по 26 листопада,

повня від 27 листопада об 11:16 за київським часом;

спадний Місяць — з 28 по 30 листопада.

Які дні сприятливі для закваски капусти за місячним календарем у листопаді 2023 року

Найкраще квасити капусту 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 листопада, саме в цей період Місяць зростатиме.

Які дні несприятливі для засолювання капусти в листопаді

Фахівці категорично не рекомендують засолювати капусту 13 та 27 листопада.

Краще не квасити капусту на спадний Місяць — від 1 по 12 та з 28 по 30 листопада.

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