Коли квасити капусту в листопаді 2023: сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем

Сприятливі дні для квашення капусти в листопаді 2023 року
Пізня осінь вважається кращим часом для соління і квашення капусти, тому що у цей період збирають урожай пізніх сортів, які найкраще підходять для заготівель на зиму.
Перед початком квашення капусти важливо врахувати дні місячного календаря - найсприятливіші, просто сприятливі та не сприятливі.
У листопаді 2023 року до останніх відносяться дні молодика 13 листопада і повного місяця 27 листопада.
Вплив фаз місяця на заквашування капусти
Фази місяця впливати на життєдіяльність бактерій, на процеси бродіння. Саме від цього залежить, якою буде капуста..
- Якщо заквасити капусту у повню - продукт може вийти занадто м'яким та прісним.
- Під час спадного Місяця є ризик, що капуста гірше просолиться або ж процес буде довгим.
- Якщо засолити капусту у молодик, вона може вийти занадто кислою і буде погано зберігатися.
Найвдаліший період для заквашування капусти - це місяць, що росте. Капуста заквашена у цей період виходить соковитою, хрумкою, в міру солодкою та кислою. Вона добре зберігається без втрати смакових якостей.
В листопаді 2023 року фази Місяця будуть такими:
- спадний Місяць від 1 по 12 листопада,
- молодик від 11:27 за київським часом 13 листопада,
- місяць, що зростає — з 14 по 26 листопада,
- повня від 27 листопада об 11:16 за київським часом;
- спадний Місяць — з 28 по 30 листопада.
Які дні сприятливі для закваски капусти за місячним календарем у листопаді 2023 року
Найкраще квасити капусту 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 листопада, саме в цей період Місяць зростатиме.
Які дні несприятливі для засолювання капусти в листопаді
Фахівці категорично не рекомендують засолювати капусту 13 та 27 листопада.
Краще не квасити капусту на спадний Місяць — від 1 по 12 та з 28 по 30 листопада.
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