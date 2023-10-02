Коли квасити капусту у жовтні 2023 року за місячним календарем

Щоб вибрати вдалий день для соління капусти потрібно орієнтуватися на зрілість качанів та фазу місяця.

Перш за все, потрібно визначити готовність овочів до соління. Зрілий качан повинен бути щільним і пружним. Капусту, в якій багато пустот краще використати для салату.

Яку капусту краще не солити

Краще не засолювати ранню капусту, молоді маленькі качани. Вони недостатньо тверді та дадуть мало соку.

Сорти, призначені для зберігання краще не використовувати для засолювання через те, що вони, зазвичай, мають жорсткі листя, які будуть ламатися, а соку не дадуть.

Не підходять для закваски «зелені» сорти лише білокачанні.

Які фази місяця сприятливі для квашення капусти

Слід вибрати дні за місячним календарем.

Під час повні квасити капусту не варто, оскільки продукт може стати занадто м'яким та прісним. Коли місяць спадає, засолювати можна, але цей процес займе більше часу, тому є ймовірність, що капуста гірше просолиться. Капуста може вийти кислою, якщо її заквасити на молодик, в заготівлю буде погано зберігатися.

Таким чином найбільш вдалим періодом для заквашування капусти є місяць, що росте. Якщо засолити капусту саме в цей період, вона вийде хрумкою, в міру солодкою та кислою й пікантною, буде добре зберігатися без втрати смакових якостей.

Сприятливі для засолювання капусти дні у жовтні за місячним календарем

Найкраще буде засолити капусту у такі дні:

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня.

Які дні несприятливі для квашення капусти у жовтні 2023 року

Невдалою скоріш за все вийде капуста, якщо її засолювати 13, 14, 27, 28, 29 жовтня.

Яких помилок потрібно уникати під час квашення капусти

Капусту краще не квасити в той же день, що і був зрубаний качан. Краще, щоб він полежав після зрізання один-два тижні.

Використання різні види солі. Капусту потрібно квасити зі звичайною кухонною сіллю.

Засолюють капусту в невідповідний день місячного календаря.

Капустяна соломка погано ​утрамбовується в банці, через це заготівля не просолюється так, як потрібно.

Недостатньо розсолу, капуста темніє і починає псуватися.

Банку з засоленою капустою поставили ​​в дуже холодному приміщенні, в той час, як для того, щоб капуста забродила, температура повітря повинна бути не нижче 18 градусів.

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