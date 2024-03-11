Коли засинати, щоб виспатися, та як відновити режим сну: ефективні способи

Саме від якості сну залежить, яким буде наш день.

Тривожність, постійна втома, зниження імунітету та навіть набір ваги. На це все може впливати "поганий" сон. На жаль, через шалений ритм життя, ця проблема стрімко набирає обертів. Але є і хороша новина - режим сну можна корегувати.

Як це зробити та які переваги та недоліки "сонної рутини" - читайте далі.

Коли потрібно лягати спати

Лікарі-неврологи наголошують на важливості тривалого та міцного сну. Саме він є запорукою бадьорості та продуктивності, зокрема, основним відпочинком для організму.

Дослідження, які вони провели, показують, що найкращим часом для сну є період між 22:00 та 23:00 годинами.

Якщо регулярно дотримуватися цих правил, то прокидання вранці буде значно легшим. Згодом про це дасть знати організм, який працюватиме якісно та продуктивно.

Автор дослідження про сон доктор Девід Планс з Ексетерського університету каже: "що ранній або пізній відхід до сну може з більшою ймовірністю порушити біологічний годинник з несприятливими наслідками для здоров'я серцево-судинної системи".

Водночас науковці застерігають, що найризикованіший час лля сну - після півночі. Сон після 00:00 може зменшити ймовірність побачити ранкове світло, що "скидає біологічний годинник".

Також люди, які лягають спати до 23:00 рідше хворіють серцево-судинними захворюваннями.

Чому потрібно засинати до 23:00

Люди, які мають проблеми зі сном, неабияк відчувають це згодом на власному організмі. До 23:00 починається фаза повільного сну, мозок встигає відновлюватися, що позитивно впливає на всі системи організму.

Переваги сну до 23:00:

Активність

Якщо організм встигає відпочити та відновитися, то велика ймовірність того, що день буде активним та продуктивним.

Емоційний стан

На нього теж впливає сон. Люди, які лягають спати пізніше, більш схильні до депресії. Вчені радять засинати раніше, тим, хто страждає від нічних жахів. Ба більше, відсутність сну призводить до підвищення рівня гормону стресу - кортизолу.

Хвороби

Ті, хто лягають спати пізніше, мають більше шансів захворіти на діабет, ніж ті, хто спить достатню кількість годин. Організм, який не відпочив достатньо, дуже чутливий до хвороб.

Здорова шкіра

Не варто забувати і про зовнішній вигляд. Попри набряки та темні кола під очима, люди, які мало сплять, зазвичай мають також тьмяний колір обличчя.

Чому потрібно лягати спати в один і той самий час

Крім того, дослідники розповідають і про "сонну рутину", яка неймовірно корисна для нашого біологічного годинника. Саме завдяки їй можна налогодити проблеми із засинанням.

Наголошують науковці і на тому, що йдеться як про будні, так і вихідні. Адже є чимала спокуса поспати у вільний день значно довше, що своєю чергою призводить до пізнього сну. Щоб мати змогу завжди засинати в один і той самий час, вчені радять потрубуватися про рутину, яка передує сну.

Щоб сон був якісним, а процес засинання легким, рекомендовано відмовитися від використання гаджетів та перегляду телевізора. Натомість цей час можна приділити читанню книги, розслабленй музиці чи медитації.

Також для хорошого сну вночі радять:

щодня включати у свій раціон овочі та фрукти

не забувати про клітковину

пити багато речовини

вживати молочні продукти.

Як швидко збадьоритися, якщо спав недостатньо

Мабуть, у кожного бувають, коли вранці необхіднл бути "у найкращі формі", а ви за усю ніч навіть оком не моргнули. Для цього є кілька способів, які допоможуть вам збадьоритися:

Відчиніть вікно

Свіже повітря швидше "приведе вас до тями". Крім того, провітрити кімнату варто і перед сном. У такому разі краще пропустити прийом їжі,

Голод

У такому разі, краще пропустити "прийом їжі", оскільки організм витрачає чимало енергії на її переварювання та виникає відчуття сонливості, а легкий голод може навпаки збадьорити.

Контрастний душ.

Холодна вода - стрес для організму, який неминуче збадьорить тіло.

Кава чи напої, які містять кофеїн

Варто пам'ятати, що дія кофеїну зазвичай починає працювати через 20 хвилин. Якщо пити каву занадто активно, то можна виявитися занадто бадьорим тоді, коли прийде момент засипати.

Пийте більше води

Крім кофеїну, не варто також забувати і про звичайну воду, відсутність якої може пришвидшити втому.

Також ми писали, об мати молодий вигляд, гарно висипатися, потрібно лягати й прокидатися в один і той самий час.

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