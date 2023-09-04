Коли Михайлове чудо 2023 року: дата за новим календарем, основні традиції та сильна молитва

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. А це означає, що більшість церковних свят отримали нові дати святкування. Михайлове чудо 2023 року віряни будуть вшановувати 6 вересня (за старим стилем — 19 вересня).
У середу, 6 вересня 2023 року, віряни згадують важливу подію в церковному календарі, вшановуючи пам'ять архангела Михаїла. В народі цей день більш відомий як Михайлове чудо.
Михайлове чудо: що це за свято
За легендою приблизно в IV столітті архангел Михаїл врятував християнський храм від руйнування. Архистратиг Михаїл вважається одним з найбільш шанованих святих. В народі його здавна вважали захисником знедолених, нужденних, бідних та хворих. В церковній традиції він — грізний суддя, який проводжає душі покійних, оцінюючи їхні вчинки на терезах.
Якось християнину Архипу, у якого була ніба донька, наснилося, що дівчина знову зможе говорити, якщо нап'ється води з джерела неподалік. Чоловік вирішив довіритися сновидінню і не даремно. Як знак подяки Архип побудував поряд з джерелом храм, куди згодом почали приходити люди з усієї округи. Розташовувався храм в місті Хонех (Колоссаї) в Малій Азії. Але язичникам не подобалося поширення християнства в регіоні, тому вони вирішили затопити храм, з'єднавши дві річки в одну, та вбити самого Архипа. Чоловік впав навколішки і почав молитися архангелу Михаїлу, щоб той захистив храм від наруги. Тоді зійшов з небес архистратиг, вдарив жезлом своїм так сильно, що в горі утворилася розщелина. Туди він і направив всіх язичників. Ця розщелина відтоді почала називатися Хони. Сам же Архип прожив в храмі 60 років і за цей час йому вдалося навернути велику кількість язичників в християнську віру.
Чому свято називають Михайлове чудо? Цю подію вважають першим важливим чудом Михаїла для людей.
Що треба робити в день Михайлового чуда: традиції предків
Традиції свята Михайлове чудо не тільки вшановують подвиг архангела Михаїла, але й мають багато народних звичаїв і прикмет. У цей день віряни моляться архангелу Михаїлу за захист від злих духів і негоди . Вони також приносять до храму пироги з різними начинками, якими угощають священиків і бідних людей.
У цей день повсюдно проходили братчини — особливі сільські свята, де розв'язувалися внутрішні питання села, примирювалися з сусідами, закладали дружбу і братерство.
Також в цей день закінчували польові роботи і переставали пасти коров. Дівчата ворожили на женихів, а хлопці змагалися в силі і спритності.
Свято Михайлове чудо супроводжується також багатьма прикметами і пророцтвами. Вважалося, що цей день є рубежем перших ранкових заморозків. Якщо вранці було холодно і туманно, то очікувалася тепла осінь і м'яка зима. Якщо ж було ясно і тепло, то передбачалася сурова осінь і морозна зима. Також говорили: "Як на Михайла — так і до Різдва".
Що не можна робити цього дня: основні заборони
Ми розібралися, що можна робити 6 вересня, а що ж не можна робити на Михайлове чудо? Серед наших предків існувало чимало заборон, які пов'язані з цим днем. Ось лише декілька з них:
- Не можна працювати в землі: копати картоплю, а також рубати дрова, працювати на кухні і пекти пироги. Вважалося, що якщо збирати урожай на Михайлове чудо, то наступного року збирати буде нічого.
- Не можна лаятися, сваритися, лихословити і бажати іншим зла. Архангел Михаїл може суворо покарати за сварки і конфлікти.
- Не можна обманювати, ухилятися від відповіді на поставлені запитання, а також проявляти сумніви в своїй вірі. Архангел Михаїл вважається затятим захисником віри і борцем проти зла та брехні.
- Не можна мити голову. Чому не можна мити голову на Михайлове чудо? За прикметою, можна змити весь "розум".
- Не можна викидати залишки їжі зі столу. Їх краще віддати нужденним або згодувати тваринам.
- Не можна збирати чорницю. Забобонні селяни цього дня боялися нечистої сили.
- Не можна відмовляти в проханнях. Зате якщо весь день допомагати людям, то можна попросити у Михайла виконання бажання і він точно не відмовить.
Молитва до архангела Михаїла
Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю й полководцю ангельських воїнств! Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога; відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина; призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, Церква має свого Захисника й Покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани – сіяча неспокою і лицемірства, – і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити Церкві. Нехай з твоєю допомогою Жінка, одягнена в сонце, Цариця Ангелів, розчавить голову Антихристу й захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього! Занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв’яжи сатану й кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло: "Хто ж як Бог!" Амінь.