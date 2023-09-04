Коли Михайлове чудо 2023 року: дата за новим календарем, основні традиції та сильна молитва

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. А це означає, що більшість церковних свят отримали нові дати святкування. Михайлове чудо 2023 року віряни будуть вшановувати 6 вересня (за старим стилем — 19 вересня).

У середу, 6 вересня 2023 року, віряни згадують важливу подію в церковному календарі, вшановуючи пам'ять архангела Михаїла. В народі цей день більш відомий як Михайлове чудо.

Михайлове чудо: що це за свято

За легендою приблизно в IV столітті архангел Михаїл врятував християнський храм від руйнування. Архистратиг Михаїл вважається одним з найбільш шанованих святих. В народі його здавна вважали захисником знедолених, нужденних, бідних та хворих. В церковній традиції він — грізний суддя, який проводжає душі покійних, оцінюючи їхні вчинки на терезах.

Якось християнину Архипу, у якого була ніба донька, наснилося, що дівчина знову зможе говорити, якщо нап'ється води з джерела неподалік. Чоловік вирішив довіритися сновидінню і не даремно. Як знак подяки Архип побудував поряд з джерелом храм, куди згодом почали приходити люди з усієї округи. Розташовувався храм в місті Хонех (Колоссаї) в Малій Азії. Але язичникам не подобалося поширення християнства в регіоні, тому вони вирішили затопити храм, з'єднавши дві річки в одну, та вбити самого Архипа. Чоловік впав навколішки і почав молитися архангелу Михаїлу, щоб той захистив храм від наруги. Тоді зійшов з небес архистратиг, вдарив жезлом своїм так сильно, що в горі утворилася розщелина. Туди він і направив всіх язичників. Ця розщелина відтоді почала називатися Хони. Сам же Архип прожив в храмі 60 років і за цей час йому вдалося навернути велику кількість язичників в християнську віру.

Чому свято називають Михайлове чудо? Цю подію вважають першим важливим чудом Михаїла для людей.

Що треба робити в день Михайлового чуда: традиції предків

Що треба робити в день Михайлового чуда / Фото: pixabay.com

Традиції свята Михайлове чудо не тільки вшановують подвиг архангела Михаїла, але й мають багато народних звичаїв і прикмет. У цей день віряни моляться архангелу Михаїлу за захист від злих духів і негоди . Вони також приносять до храму пироги з різними начинками, якими угощають священиків і бідних людей.

У цей день повсюдно проходили братчини — особливі сільські свята, де розв'язувалися внутрішні питання села, примирювалися з сусідами, закладали дружбу і братерство.

Також в цей день закінчували польові роботи і переставали пасти коров. Дівчата ворожили на женихів, а хлопці змагалися в силі і спритності.

Свято Михайлове чудо супроводжується також багатьма прикметами і пророцтвами. Вважалося, що цей день є рубежем перших ранкових заморозків. Якщо вранці було холодно і туманно, то очікувалася тепла осінь і м'яка зима. Якщо ж було ясно і тепло, то передбачалася сурова осінь і морозна зима. Також говорили: "Як на Михайла — так і до Різдва".

Що не можна робити цього дня: основні заборони

Ми розібралися, що можна робити 6 вересня, а що ж не можна робити на Михайлове чудо? Серед наших предків існувало чимало заборон, які пов'язані з цим днем. Ось лише декілька з них:

Не можна працювати в землі: копати картоплю, а також рубати дрова, працювати на кухні і пекти пироги. Вважалося, що якщо збирати урожай на Михайлове чудо, то наступного року збирати буде нічого. Не можна лаятися, сваритися, лихословити і бажати іншим зла. Архангел Михаїл може суворо покарати за сварки і конфлікти. Не можна обманювати, ухилятися від відповіді на поставлені запитання, а також проявляти сумніви в своїй вірі. Архангел Михаїл вважається затятим захисником віри і борцем проти зла та брехні. Не можна мити голову. Чому не можна мити голову на Михайлове чудо? За прикметою, можна змити весь "розум". Не можна викидати залишки їжі зі столу. Їх краще віддати нужденним або згодувати тваринам. Не можна збирати чорницю. Забобонні селяни цього дня боялися нечистої сили. Не можна відмовляти в проханнях. Зате якщо весь день допомагати людям, то можна попросити у Михайла виконання бажання і він точно не відмовить.

Молитва до архангела Михаїла

Молитва до архангела Михаїла / Фото: pixabay.com

Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю й полководцю ангельських воїнств! Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога; відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина; призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, Церква має свого Захисника й Покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани – сіяча неспокою і лицемірства, – і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити Церкві. Нехай з твоєю допомогою Жінка, одягнена в сонце, Цариця Ангелів, розчавить голову Антихристу й захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього! Занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв’яжи сатану й кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло: "Хто ж як Бог!" Амінь.