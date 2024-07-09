Коли можна посадити огірки влітку вдруге: покваптесь зробити це в липні

В липні можна ще багато чого встигнути зробити. Наприклад, якщо поквапитись, можна виростити ще один урожай огірків. Однак пам'ятайте, що в цей період є певні нюанси.

Насамперед, варто звернути увагу, що не всі сорти підходять для липневого висаджування. Вам потрібно обирати лише ранньостиглі гібриди, які відрізняються високою стресостійкістю, а тому мають більше шансів на урожай.

Насіння спочатку необхідно піддати терапії холодом, поклавши на кілька днів до холодильника. Це допоможе його загартувати. Далі не забудьте про стимулятор зростання. Перекладіть в нього насіння для набухання.

Липневі огірки спеціалісти не рекомендують підв'язувати на шпалери, нехай ростуть по землі так, як їм хочеться. Так вони будуть краще захищатися від впливу низьких нічних температур кінця літа-початку осені.

Пам'ятайте, що погода може влаштувати різке похолодання, а щоб такий неприємний сюрприз не зіпсував урожай, додатково обробіть рослину препаратом "Епін". А для захисту від хвороб періодично обробляйте препаратом "Фітоспорин".

В липні також можлива і надзвичайна спека. А тому слід бути готовим і до цього. Регулярне поливання — єдиний варіант, який допоможе рослині з нею впоратися. Також можна зробити мульчування грядок. Але якщо температура падає, то і кількість поливання скорочують.

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