Коли найдовша ніч 2023 року: день зимового сонцестояння і його головні особливості

Найкоротший день 2023 року вже не за горами, адже на вулиці помітно стає темніше. Коли день зимового сонцестояння, що він означає і до чого тут давні слов'яни?

Зимове сонцестояння — унікальне астрономічне явище. Виникає воно в результаті максимального нахилу осі Землі щодо Сонця. В Північній півкулі саме від цього дня починається астрономічна зима. В Південній півкулі в той же час відбувається день літнього сонцестояння.

Коли день зимового сонцестояння 2023 року

День зимового сонцестояння ще називають сонцеворотом. Сонце перебуває найближче до Землі за увесь рік. Найчастіше день зимового сонцестояння припадає на 21 грудня (рідше буває 20 або 23 грудня). Однак у роки, які передують високосному, зимове сонцестояння відбувається 22 грудня. Саме таким є 2023 рік. Воно розпочнеться о 05:27 за Київським часом.

Сонцеворот цей у році не єдиний. Він буває двічі на рік. Перший припадає на червень і називається в Північній півкулі день літнього сонцестояння. Тоді ніч найкоротша, а день — найдовший. А після цього день починає поступово зменшуватися.

Що означає день зимового сонцестояння

Найкоротший день 2023 року / Фото: Pexels

Наші предки завжди жили в злагоді з циклами сонця, а тому приділяли цьому небесному тілу особливої уваги. Саме тому стародавні слов'яни вважали день, коли Сонце починає приносити більше тепла, остаточною перемогою світла над темрявою, а літа над зимою. В ті часи Сонце вважалося символом відродження, нового життя.

До речі, наші предки вважали, що саме день зимового сонцестояння є днем початку нового року. Тому вночі віддавали пошану Коляді. Це був один з найважливіших богів у слов'янській міфології, втілення Сонця і тепла.

Люди намагалися допомогти Сонцю перемогти темряву. Для цього розкладали і запалювали багаття, катали по селу колеса, які палали, прикрашали будинки ялинковими гілочками та випікали обрядовий коровай у формі небесного світила.

В ті часи існувало повір'я, що в день зимового сонцестояння, коли найдовша ніч у році, а після цього день починає поступово збільшуватися, духи покійних предків приходять на Землю. Тому цього дня співали чимало обрядових пісень, веселилися, розважалися, щоб привернути до своєї родини багатство і добро.

Сприятливим день вважався і для різноманітних ворожінь. Тому дівчата збиралися разом та ворожили на кохання, майбутнє, шлюб тощо. Це відмінний час для нових починань. А ось конфліктів та суперечок варто уникати. Вважається, що будь-яка негативна енергія може надовго залишити слід.

Народні прикмети в день зимового сонцестояння

Якщо на деревах іній, то наступного року буде великий урожай.

День похмурий, весна прийде рано, а ясне небо свідчить про довгу і сувору зиму.

Сильний снігопад до тривалої і сніжної зими.

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