Коли найдовший день 2024 року: дата літнього сонцестояння, традиції та прикмети

День літнього сонцестояння був особливим для наших предків, які вірили, якщо зустріти світанок, тоді увесь рік не будеш бідувати.

Коли найдовший день 2024 року

Літнє сонцестояння завжди припадає на перший літній місяць, але дата змінюється через особливості вирахування. Сонячний диск, рухаючись по екліптиці, досягає Північної крайньої точки. В цей момент Сонце перебуває на максимальній відстані на північ від небесного екватора. Саме це призводить до того, що світловий день триває найдовше, а ніч найкоротше в році. В цей же час у Південній земній півкулі відбувається зворотне явище.

В Києві День літнього сонцестояння 2024 року відбудеться рівно о 23:50:20, 20 червня.

Що потрібно робити в День літнього сонцестояння: традиції

Що потрібно робити в День літнього сонцестояння / Фото: Unsplash

День літнього сонцестояння мав особливе значення для наших пращурів за часів язичництва. Тоді існувало чимало ритуалів, що були пов'язані з цією важливою подією. При цьому мало хто наважувався знехтувати ними, оскільки тоді вважалося, що вони визначають, яким саме буде життя людини увесь рік після сонцестояння.

В слов'ян у день літнього сонцестояння святкували особливе свято — Івана Купала. Сьогодні воно прив'язане до церковного свята Івана Предтечі, а тому має сталу дату (після переходу на новоюліанський календар від 1 вересня 2023 року — ніч проти 24 червня).

Після хрещення Київської Русі язичницькі ритуали почали поступово втрачати популярність. Хоча люди так і не забули про деякі традиції та прикмети. В багатьох країнах світу це свято й досі існує. Наприклад, у Фінляндії найдовший день року називають Юханнус. Тут він навіть став офіційним державним святом.

Народні прикмети в День літнього сонцестояння

Якщо в День літнього сонцестояння зустріти світанок, то біди оминатимуть людину весь наступний рік.

Ніч проти 20 червня зоряна і ясна — на початку осені чекайте на великий урожай грибів.

Вранці на траві багато роси — урожай буде великим.

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